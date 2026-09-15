Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Tottenham por la EFL Cup: canales de TV y streaming

Liverpool y Tottenham se enfrentan este martes 15 de septiembre por la EFL Cup. Revisa los canales de TV y las opciones de streaming para ver en vivo el partido.

Liverpool y Tottenham Hotspur se ven las caras este martes 15 de septiembre por la tercera ronda de la EFL Cup 2026/27 (Carabao Cup). El vibrante encuentro se disputará en el emblemático Estadio Anfield y comenzará a partir de las 13:00 hs (tiempo del Centro de México).

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Ambos gigantes de la Premier League buscan dar un golpe de autoridad en este arranque de temporada dentro del torneo copero. El conjunto de Anfield intenta hacer valer su fortaleza en casa para avanzar de fase, mientras que los Spurs llegan con la firme intención de asaltar Merseyside y llevarse el boleto a la siguiente ronda.

¿Por dónde ver el partido?

El choque entre Liverpool y Tottenham de este martes 15 de septiembre por la Carabao Cup se transmitirá en vivo para México a través de la televisión de paga por ESPN 3 y por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.

México: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo

Paramount+, CBS Sports Golazo España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

El equipo local, Liverpool, llega con el objetivo de mantener su hegemonía en torneos de eliminación directa y aspira a meterse en la pelea por todos los títulos disputados en la campaña 2026/27. Con futbolistas en gran nivel como Florian Wirtz, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, los dirigidos en Anfield buscarán dominar la posesión y sellar el pase ante sus aficionados.

Por otro lado, Tottenham Hotspur afronta un duelo clave en sus aspiraciones de romper la sequía de títulos locales. El estratega de los Spurs alineará una escuadra competitiva con figuras de la talla de Xavi Simons, Richarlison y Randal Kolo Muani, sabiendo que derrotar a los Reds en su propio estadio enviaría un mensaje claro de contundencia al resto de Inglaterra.

En sintesis

Liverpool y Tottenham Hotspur se enfrentan hoy por la EFL Cup 2026/27.

se enfrentan hoy por la EFL Cup 2026/27. Estadio Anfield alberga el encuentro a las 13:00 horas de México.

alberga el encuentro a las 13:00 horas de México. ESPN 3 y Disney+ Premium transmiten en vivo el partido para todo México.