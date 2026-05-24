Tottenham o West Ham: ¿Qué equipo descendió en la Premier League junto a Burnley y Wolverhampton?

Tanto los Spurs como los Hammers llegaron a la última jornada con chances de perder la categoría, pero solo uno bajó al Championship.

Se terminó la temporada 2025-26 de la Premier League. Este año no solo quedó marcado por el título de Arsenal luego de 22 años de sequía, sino también por la ardua lucha por no descender entre otros equipos importantes de Londres: Tottenham Hotspur y West Ham United.

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Los Spurs ya venían de una mala campaña liguera, pero maquilló ese desempeño local decepcionante con la obtención de la Europa League. Sin embargo, este año no mejoró y llegó a la última jornada con chances de descender, al igual que West Ham.

Nuno Espirito Santo, entrenador de West Ham United (Getty Images)

¿Qué equipo descendió entre Tottenham y West Ham?

El tercer equipo descendido en la Premier League 2025-26 junto a Burnley y Wolverhampton fue West Ham. Los Hammers no pudieron salvar la categoría en la Jornada 38 pese a golear a Leeds United debido a que Tottenham no perdió con Everton.

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De esta manera, West Ham vuelve al Championship por primera vez desde la campaña 2011-12 y volverá a jugar el clásico contra Millwall, equipo que volvió a quedar a las puertas del ascenso.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-6