Quién es Jesse Derry, la sorpresa en la alineación de Chelsea ante Nottingham Forest

Chelsea cuenta con una cara nueva en su once titular ante Nottingham Forest: Jesse Derry. Los Blues reciben a The Garibaldis por la Jornada 35 de la Premier League 2025-26 con la necesidad de ganar. No obstante, pese a la urgencia por obtener los tres puntos, Calum McFarlane decidió apostar por este juvenil de 18 años.

Publicidad

Su presencia en el equipo es una mezcla de méritos por lo hecho con el equipo Sub-19 y ausencias de peso en la convocatoria como Pedro Neto o Alejandro Garnacho. A ellos se le suman los lesionados Estevao y Gittens, así como también el suspendido Mudryk. Ahora bien, ¿quién es Jesse Derry?

Conoce a Jesse Derry

Derry es un joven futbolista inglés categoría 2007. Es hijo del exfutbolista Shaun Derry, se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque su versatilidad le permite jugar en cualquier posición del frente de ataque.

Se unió a los Blues en el verano de 2025 procedente del Crystal Palace y firmó un contrato de largo plazo, puntualmente hasta 2029. Poco a poco se fue sumando a los entrenamientos del primer equipo e hizo su debut el 13 de febrero de este año durante la victoria por 4-0 contra el Hull City por la cuarta ronda de la FA Cup.

Publicidad

Jesse Derry en un partido de la UEFA Youth League 2025/26 (Getty Images)

Además, Jesse Derry es una pieza clave en las categorías inferiores de la selección de Inglaterra, destacando recientemente con la sub-19, donde mantiene un notable registro goleador. Chelsea lo considera uno de sus grandes proyectos y este lunes gozará de una chancde de oro: su debut como titular en Premier League.

En síntesis

Jesse Derry debuta como titular con Chelsea ante Nottingham Forest en la Jornada 35 .

debuta como titular con Chelsea ante Nottingham Forest en la . El extremo inglés categoría 2007 firmó contrato con los Blues hasta el año 2029 .

. Derry debutó profesionalmente el 13 de febrero de 2026 en la victoria ante Hull City.