¿Por qué se demora el partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Neftchi en la AFC Champions League Elite 26-27?

Tras una intensa Fecha FIFA defendiendo los colores de Portugal, los reflectores acompañaron el retorno de Cristiano Ronaldo a la disciplina de su club para revalidar su peso con el Al-Nassr, institución que tenía programado para este lunes 12 de octubre un choque frente al Neftchi de Uzbekistán.

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El encuentro, válido por la Jornada 2 de la AFC Champions League Elite 2026-27, estaba estipulado para dar inicio a las 12:15 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, una alerta de seguridad de último momento en el entorno del Al-Awwal Park provocó que el silbatazo inicial fuera pospuesto.

Las defensas aéreas saudíes interceptaron misiles balísticos hutíes sobre el espacio aéreo de Riad pocos minutos antes de la hora pactada para la patada inicial, haciendo que la Defensa Civil Saudí elevara un comunicado de advertencia. Por tal motivo, los protagonistas de ambos planteles se mantuvieron en el vestidor sin saltar al terreno de juego.

Los aficionados permanecen aún en las tribunas del inmueble a la espera de instrucciones de las autoridades locales. A través del sonido local del Al-Awwal Park, la organización transmitió un mensaje de calma sugiriendo que, tras la recomendación enviada por la Defensa Civil Saudí, la afición permanezca en sus asientos al encontrarse en una zona segura.

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AL-NASSR STADIUM ANNOUNCER CALMS THE CROWD… 🇸🇦📢

⁰After the Saudi Civil Defense warning in Riyadh, fans in the stadium were told not to panic or leave, to stay in their seats because the situation is safe, per @Nfcdiario pic.twitter.com/FgdpE2EWZs — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 12, 2026

La AFC ya ha confirmado que el partido dará inicio a las 13:15, hora del centro de México. De esta manera se evita que el partido del Al-Nassr sea aplazado a una nueva fecha, panorama que hubiese apretado aún más la carga del calendario internacional.

En síntesis

El partido de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr ante Neftchi fue pospuesto por seguridad.

de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr ante Neftchi fue pospuesto por seguridad. Se interceptaron misiles balísticos sobre Riad antes del juego en el Al-Awwal Park.

en el Al-Awwal Park. El duelo de la AFC Champions League Elite comenzará a las 13:15.