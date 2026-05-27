Quién es Tim Payne y por qué es la sensación en redes sociales

En las últimas horas las redes sociales se han inundado de videos sobre Tim Payne, un futbolista del Wellington Phoenix FC que ha causado furor entre todos los aficionados al futbol en las vísperas del Mundial 2026. Y es que en pocas horas ha subido de seguidores como ninguna otra figura del balompié internacional.

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Todo comenzó por elscarso, un popular streamer y creador de contenido en Argentina quien pidió apoyo de todos sus seguidores para que buscaran al jugador menos conocido de la Copa del Mundo. Fue así que tras una búsqueda exhaustiva llegaron a Payne, quien a sus 32 años vivirá por primera ocasión un Mundial.

¿Por qué todos siguen a Tim Payne?

Elscarso pidió apoyo para que todos comenzaran a seguirlo durante esta justa deportiva, puesto que en su cuenta de Instagram apenas tenía 4 mil 715 seguidores el día de ayer, ahora ya tiene un total de 371 mil followers en su cuenta oficial y es que apenas 200 likes tenía su publicación sobre el llamado a la Selección de Nueva Zelanda.

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¿Quién es Tim Payne?

El neozelandés milita con el conjunto de Wellington Phoenix desde 2019 en la A-League, que es la Liga en Australia. Su posición principal en el terreno de juego es como lateral derecho, pero tiene cualidades para jugar como central o pivote. Nació en Auckland en 1994 y comenzó a jugar futbol 2009 como un talento juvenil.

Destacó en el Mundial Sub 17 en 2011 y se posicionó ante los ojos del Blackburn Rovers de Inglaterra, pero por temas burocráticos con su papeleo no pudo debutar en el primer equipo de la Premier League. Estuvo en las filiales del Portland Timbers y en 2016 regresó a su país para mantenerse donde se encuentra ahora.

En síntesis

Tim Payne causó furor en redes sociales en las vísperas del Mundial 2026 .

causó furor en redes sociales en las vísperas del . El streamer argentino Elscarso impulsó al jugador neozelandés para conseguir 371 mil seguidores .

impulsó al jugador neozelandés para conseguir . El lateral de 32 años juega para el Wellington Phoenix desde 2019.