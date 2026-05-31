La A-Leagues publicó un video con la canción argentina que se hizo para alentar a Tim Payne en el Mundial

Actualmente con 3.5 millones de seguidores en Instagram, Tim Payne se ha convertido en la próxima figura del Mundial 2026. El jugador de la Selección de Nueva Zelanda no sólo dejó de tener una cuenta de sólo 4 mil followers, sino que ahora ya hasta tiene una canción hecha por argentinos, en español, que la propia A-Leagues compartió para alentar al futbolista.

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Con más de 191 mil “me gusta”, más de 24 mil compartidos y más de 1.8 millones de reproducciones el video con la canción está haciendo estallar a todo TikTok, por lo que aquí te compartimos la letra de este cántico para que ahora que Tim Payne debute en el Mundial puedas entonarla de memoria desde la comodidad de tu sillón.

😂 #LoMejordelDias, con @RickyyDias



🇳🇿 ⭐️ Esta es la canción que la hinchada argentina ha dedicado al viral Tim Payne



🤯📲 El jugador ha pasado de ser un desconocido a ganar más de medio millón de seguidores en su Instagrampic.twitter.com/U6cUyWeoYm — El Larguero (@ellarguero) May 29, 2026

La letra de la canción de Tim Payne

No será la copa de Yamal

Como mi abuelo decía:

“Ojo con Tim Payne en el Mundial,

es el nuevo Di María”.

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Yo lo banco, yo lo aliento, lo sigo desde Cemento

con Tim Payne desde la cuna hasta el cajón.

Sos un crack con mucha altura

te aplaudo en cada murra

en los centros a la olla

y en los quiebres de cintura.

Coro

No Payne, no gain

No Payne, no gain

El team de la gente

es el verdadero rey

Coro

No Payne, no gain

No Payne, no gain

Y en cada partido

siempre yo te seguiré.

El significado de algunas frases de la canción

Debido a las regiones y países de habla hispana donde se podría cantar esta canción, hay frases o palabras que no logran entenderse por lo que desglosamos un par de ellas.

“Lo sigo desde Cemento” : Es una expresión de la cultura musical, alude a apoyar a un artista o proyecto desde sus raíces y primeros años. Utilizada para estos cánticos especialmente porque se hace alusión a la famosa discoteca ‘Cemento’ de Buenos Aires, cuna del under y del rock argentino.

: Es una expresión de la cultura musical, alude a apoyar a un artista o proyecto desde sus raíces y primeros años. Utilizada para estos cánticos especialmente porque se hace alusión a la famosa discoteca ‘Cemento’ de Buenos Aires, cuna del under y del rock argentino. Murra: Dentro del futbol en Argentina, significa ‘golpe fuerte’, en el lenguaje coloquial de este país refiere a una patada, golpe violento o trompada.

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¿Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial?

Nueva Zelanda pertenece al Grupo G de la Copa del Mundo, por lo que su debut será el próximo lunes 15 de junio a las 19:00 horas del centro de México; martes 16 de junio a las 13:00 horas en Nueva Zelanda: 20:00 horas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú; Argentina, Brasil y Uruguay a las 22:00 horas; Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela 21:00 horas.

En síntesis