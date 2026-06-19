Preocupación en Chile por la salud de Fernando Gago: el DT sufrió un problema cardiovascular que asustó a todos

El entrenador argentino se mostró incómodo y con molestias durante la última rueda de prensa, por lo que fue derivado a una revisación con especialistas de la salud.

Una de las ligas y competencias que no detuvo su curso pese a la realización del Mundial 2026 como el evento más destacado del momento fue la chilena. En Sudamérica, la acción continúa con su rumbo habitual y por eso dejó un momento que preocupó a todos con la salud del entrenador argentino, Fernando Gago, involucrada.

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Gago sufrió un problema cardiovascular en plena rueda de prensa

En la rueda de prensa que Gago dio este jueves tras la victoria de su equipo, Universidad de Chile por 2-0 ante O’Higgins, el aspecto deportivo pasó a un segundo plano. Fernando se encontraba respondiendo las preguntas con total naturalidad hasta que comenzó a sentir una molestia en el pecho que no pudo obviar ni dejar a un lado. En ese instante, el DT evidenció la incomodidad y la incertidumbre se apoderó de la situación, aunque él mismo se retiró por sus propios medios minutos después.

** Revisar minuto 7:23 (primer indicio de molestia) y 12:00 (se levanta de su asiento con gestos de dolor).

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Este jueves, se reveló que Gago necesitó atención médica para tratar un problema cardiovascular. Por el momento, no se confirmó la magnitud del mismo y cómo puede afectar a la vida cotidiana de Fernando en el futuro y en la realización de sus tareas, pero sin dudas que se trató de un susto fuerte al verse relacionado con un órgano vital como el corazón.

La buena noticia es que se descartó algún tipo de complicación mayor, capaz de poner en riesgo su vida, algo que suele especularse con rapidez cuando aparecen episodios de esta índole. La institución chilena confirmó la ausencia del DT en el entrenamiento de este 19 de junio, ya que el argentino pasó la mañana realizando los chequeos y estudios correspondientes con los profesionales de la salud.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico“, informó Universidad de Chile de manera oficial en sus redes sociales.

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La carrera de Fernando Gago es recordada por el enorme éxito que cosechó vistiendo las playeras de Boca Juniors, Roma o Real Madrid, pero también dejó una marca por las múltiples lesiones que lo acompañaron en el trayecto final de la misma. Sin embargo, un episodio así jamás había estado cerca del radar de la salud del ex DT de Chivas y Necaxa, por lo que esa fue la razón para que se encendieran todas las alarmas.

En síntesis