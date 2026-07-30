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Manchester City eligió al reemplazo de Rodri ante su inminente fichaje por Real Madrid

La salida del Balón de Oro del Mundial rumbo a la Casa Blanca está al caer y los Ciudadanos aceleraron por su sustituto.

Manchester City aceleró las negociaciones por el reemplazo de Rodri
© Getty Images/Google GeminiManchester City aceleró las negociaciones por el reemplazo de Rodri

El traspaso de Rodri a Real Madrid parece cuestión de tiempo. El Merengue ha dado pasos significativos para obtener su fichaje mundialista en los últimos días y ya se habla de una operación que podría cerrarse por una cifra cercana a los 60 millones de euros.

Ante esta salida inminente, Manchester City aceleró por el reemplazo de Rodri, tal como lo confirmó este jueves el periodista Fabrizio Romano. ¿El elegido? Ayyoub Bouaddi, joven mediocampista marroquí que deslumbró en el Mundial 2026.

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Según Romano, las negociaciones avanzarán este mismo jueves y el acuerdo con Lille (dueño de su pase) está “cada vez más cerca”. En la misma línea, el citado periodista también informó que los términos personales con el entorno del jugador ya recibieron luz verde.

Cabe mencionar que Ayyoub Bouaddi tiene apenas 18 años y es uno de los centrocampistas con más futuro en Europa. El portal Transfermarkt ya lo tazó en 80 millones de euros, pero todo apunta a que su traspaso a Manchester City podría cerrarse por un monto superior.

Altas de Manchester City para la temporada 2026-27

Confirmados:

  • Elliot Anderson | Mediocampista
  • Mathys Detourbet | Extremo
  • Jeremy Monga | Extremo
  • Pierce Charles | Portero
Ver también

Con Diomandé y a la espera de Rodri: la alineación de Real Madrid para la temporada 2026-27

Negociando:

  • Gerónimo Rulli | Portero
  • Ayyoub Bouaddi | Mediocampista

En síntesis

  • Rodri al Real Madrid: la operación podría cerrarse por unos 60 millones de euros.
  • Ayyoub Bouaddi: Manchester City avanza negociaciones con Lille para fichar al mediocampista marroquí.
  • 80 millones de euros: es la cotización actual de Bouaddi según Transfermarkt.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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