La salida del Balón de Oro del Mundial rumbo a la Casa Blanca está al caer y los Ciudadanos aceleraron por su sustituto.

El traspaso de Rodri a Real Madrid parece cuestión de tiempo. El Merengue ha dado pasos significativos para obtener su fichaje mundialista en los últimos días y ya se habla de una operación que podría cerrarse por una cifra cercana a los 60 millones de euros.

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Ante esta salida inminente, Manchester City aceleró por el reemplazo de Rodri, tal como lo confirmó este jueves el periodista Fabrizio Romano. ¿El elegido? Ayyoub Bouaddi, joven mediocampista marroquí que deslumbró en el Mundial 2026.

Según Romano, las negociaciones avanzarán este mismo jueves y el acuerdo con Lille (dueño de su pase) está “cada vez más cerca”. En la misma línea, el citado periodista también informó que los términos personales con el entorno del jugador ya recibieron luz verde.

🚨🇲🇦 Manchester City are accelerating to get Ayyoub Bouaddi deal done with talks to progress today.



The agreement between #MCFC and Lille, closer as well as on personal terms with Ayyoub Bouaddi’s camp. pic.twitter.com/soy57Pl6tQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

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Cabe mencionar que Ayyoub Bouaddi tiene apenas 18 años y es uno de los centrocampistas con más futuro en Europa. El portal Transfermarkt ya lo tazó en 80 millones de euros, pero todo apunta a que su traspaso a Manchester City podría cerrarse por un monto superior.

Altas de Manchester City para la temporada 2026-27

Confirmados:

Elliot Anderson | Mediocampista

| Mediocampista Mathys Detourbet | Extremo

| Extremo Jeremy Monga | Extremo

| Extremo Pierce Charles | Portero

Negociando:

Gerónimo Rulli | Portero

| Portero Ayyoub Bouaddi | Mediocampista

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En síntesis