Liverpool busca fichar a Bradley Barcola: la cifra millonaria que demanda PSG por el francés

Mohamed Salah ya no juega en el Liverpool y el equipo de la Premier League quiere fichar a una estrella para suplantarlo.

El mercado europeo se ha reactivado una vez que finalizó el Mundial 2026 y los equipos más importantes del Viejo Continente comienzan a negociar por distintas estrellas. En el caso del Liverpool, los Reds tienen la intención de fichar a Bradley Barcola.

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De acuerdo a lo informado por el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, Liverpool quiere hacer todo lo posible para incorporar a Bradley Barcola antes del cierre del mercado. Es decir que el conjunto de la Premier League estima que la negociación con el PSG podría ser larga.

La cifra que demanda PSG

Y el Liverpool está en lo cierto porque, según lo revelado por el periodista Ben Jacobs, el PSG espera recibir aproximadamente 170 millones de euros por el extremo francés. El conjunto galo usa las transferencias de Morgan Rogers al Chelsea (138 millones) y de Elliot Anderson al Manchester City (135 millones) como medidas del mercado actual.

Bradley Barcola en el Mundial 2026 (Getty Images)

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Bradley Barcola es bicampeón de la Champions League, hizo un buen Mundial y tiene 23 años; estos son otros aspectos que considera PSG para valorar al francés en esa cifra millonaria.

Parece difícil que el Liverpool llegue a ofertar 170 millones de euros, es por eso que el equipo de la Premier League está dispuesto a negociar durante varias semanas con el conjunto galo. Los reportes indican que el salario de Bradley Barocla en Liverpool no sería un problema para llegar a un acuerdo.

Los números de Bradley Barcola en PSG

Bradley Barcola no ha sido un titular indiscutido en PSG ya que el ataque ideal de Luis Enrique lo componen Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. El extremo ha disputado 152 partidos con el equipo parisino, en los que convirtió 39 goles y dio 37 asistencias.

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En síntesis