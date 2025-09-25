Es tendencia:
¿Qué fue de Giovani Dos Santos? De ser la joya mexicana del Barcelona a dedicarse a un inesperado deporte

El exfutbolista mexicano sorprendió a todo México tras mostrarse jugando a otro deporte luego de una gran carrera en el futbol.

Giovani Dos Santos sorprende con su nuevo deporte.
A lo largo de la historia, varios futbolistas mexicanos surgieron como grandes promesas, y uno de los casos más destacados es el de Giovani Dos Santos, quien comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Barcelona. Su trayectoria arrancó en el Barcelona B en 2006, y entre 2007 y 2008 tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo, compartiendo vestuario con grandes figuras del club español.

Ganó todo con Manchester United, jugó con Cristiano Ronaldo y confesó cómo el alcohol casi le cuesta la vida

Luego, Giovani se trasladó al Tottenham de la Premier League, donde permaneció entre 2008 y 2012, aunque durante ese periodo fue cedido a préstamo a distintos equipos como Ipswich Town, Galatasaray y Racing de Santander. Entre 2012 y 2013 defendió los colores del Mallorca, y posteriormente llegó al Villarreal, donde jugó hasta 2015.

En 2015, Dos Santos dio un giro a su carrera y se unió a Los Ángeles Galaxy de la MLS, equipo en el que militó hasta 2018. Ya en 2019, regresó a México para jugar por primera vez en su país, vistiendo la camiseta del Club América hasta 2021, cuando disputó su último partido como futbolista profesional.

Hoy, a sus 36 años, Giovani Dos Santos ha decidido explorar nuevos caminos fuera del futbol. En las últimas horas, se filtraron imágenes de él practicando un deporte diferente: el pádel, mostrando que su espíritu competitivo sigue intacto incluso después de colgar los botines.

Mundial 2030: la FIFA analiza un cambio histórico que podría modificar la organización del torneo

Giovani Dos Santos y su nueva vida en el pádel

Tras retirarse del futbol profesional, ‘Gio’ encontró en el pádel una nueva pasión. Según informaron medios como Marca y One Football, entrena varias veces a la semana y ha participado en distintos torneos locales, demostrando disciplina y dedicación en esta disciplina.

El club My Padel publicó en Instagram fotos de Dos Santos practicando en sus instalaciones, acompañado de un mensaje que destacaba su compromiso y talento: “Solo los mejores”. Con esto, el exfutbolista demuestra que sigue activo y competitivo, aunque ahora en un escenario completamente diferente.

Giovani Dos Santos jugando al pádel (@mypadelmx)

