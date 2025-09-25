A lo largo de la historia, varios futbolistas mexicanos surgieron como grandes promesas, y uno de los casos más destacados es el de Giovani Dos Santos, quien comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Barcelona. Su trayectoria arrancó en el Barcelona B en 2006, y entre 2007 y 2008 tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo, compartiendo vestuario con grandes figuras del club español.

Luego, Giovani se trasladó al Tottenham de la Premier League, donde permaneció entre 2008 y 2012, aunque durante ese periodo fue cedido a préstamo a distintos equipos como Ipswich Town, Galatasaray y Racing de Santander. Entre 2012 y 2013 defendió los colores del Mallorca, y posteriormente llegó al Villarreal, donde jugó hasta 2015.

En 2015, Dos Santos dio un giro a su carrera y se unió a Los Ángeles Galaxy de la MLS, equipo en el que militó hasta 2018. Ya en 2019, regresó a México para jugar por primera vez en su país, vistiendo la camiseta del Club América hasta 2021, cuando disputó su último partido como futbolista profesional.

Hoy, a sus 36 años, Giovani Dos Santos ha decidido explorar nuevos caminos fuera del futbol. En las últimas horas, se filtraron imágenes de él practicando un deporte diferente: el pádel, mostrando que su espíritu competitivo sigue intacto incluso después de colgar los botines.

Giovani Dos Santos y su nueva vida en el pádel

Tras retirarse del futbol profesional, ‘Gio’ encontró en el pádel una nueva pasión. Según informaron medios como Marca y One Football, entrena varias veces a la semana y ha participado en distintos torneos locales, demostrando disciplina y dedicación en esta disciplina.

El club My Padel publicó en Instagram fotos de Dos Santos practicando en sus instalaciones, acompañado de un mensaje que destacaba su compromiso y talento: “Solo los mejores”. Con esto, el exfutbolista demuestra que sigue activo y competitivo, aunque ahora en un escenario completamente diferente.

