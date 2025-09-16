Es tendencia:
Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich

El extremo que marcó una era en el Bayern Múnich y conquistó Europa ahora disfruta de su vida fuera de las canchas. Te contamos qué hace Arjen Robben años después de colgar las botas.

Por Ramiro Canessa

Así es la vida de Arjen Robben lejos del futbol.
© Getty ImagesAsí es la vida de Arjen Robben lejos del futbol.

En las últimas horas, una de las grandes leyendas holandesas fue tendencia en redes sociales por una fake news que sacudió al mundo del futbol. Se trata de Arjen Robben, al que dieron por muerto y cuya noticia se viralizó rápidamente, pero afortunadamente no era verdad.

Robben es considerado una leyenda del Bayern Múnich, club con el que ganó prácticamente todo y donde se consolidó como uno de los mejores extremos del mundo. Tras una carrera brillante en clubes como Chelsea y Real Madrid, el holandés se retiró oficialmente en 2021.

Tras su retiro del futbol, se dedicó al atletismo, Arjen Robben ha mostrado ser un maratonista sub 3 horas, lo que significa que es capaz de correr los 42 kilómetros de un maratón en menos de tres horas. Sin embargo, su primer maratón no fue tan rápido.

El debut de Robben en un maratón fue en Ámsterdam, un año después de haberse retirado del fútbol. Logró un tiempo de 3 horas, 13 minutos y 7 segundos, un registro que, aunque no llegue a las tres horas, es considerado competitivo y demuestra su gran nivel físico incluso fuera del fútbol.

Además, también se dedica al pádel. A los 41 años, se estrenó con victoria en el torneo FIP Bronze de Westerbork, parte del circuito CUPRA FIP Tour organizado por la Federación Internacional de Pádel. Su presencia en la pista atrajo a cientos de aficionados interesados en verlo en acción en este nuevo deporte.

Títulos de Arjen Robben por club

PSV:

  • Eredivisie 2002–03
  • Johan Cruyff Shield 2003
Chelsea:

  • Premier League 2004–05, 2005–06
  • FA Cup 2006–07
  • Football League Cup 2004–05, 2006–07
  • FA Community Shield 2005

Real Madrid:

  • La Liga 2007–08
  • Supercopa de España 2008

Bayern Múnich:

  • Bundesliga 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
  • DFB-Pokal 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2018–19
  • DFL-Supercup 2012, 2018
  • UEFA Champions League 2012–13
  • UEFA Super Cup 2013
ramiro canessa
Ramiro Canessa
