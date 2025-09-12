En diálogo en una entrevista con CBS, el ex jugador e ídolo de la Selección Francesa, Thierry Henry, habló sobre el futuro equipo que dirigirá otra leyenda gala como lo es Zinedine Zidane. El el DT del Real Madrid ya lleva 5 años sin dirigir.

ver también El entrenador multicampeón que puede dirigir a Fenerbahce y Edson Álvarez

Según los rumores, el ex jugador del gigante español estaría cerca de tomar las riendas de los Bleusante la posible salida de Didier Deschamps, sin importar el resultado en la Copa del Mundo 2026, donde el cuadro francés busca revancha tras la derrota en la Final de Qatar 2022.

Zinedine Zidane y Thierry Henry en la Copa del Mundo 2006. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Ante la consulta, el emblema del Arsenal de Inglaterra no dudó en responder: “No sé qué responder. Todos sabemos quién será el nuevo seleccionador. Ustedes lo saben y yo lo sé. Y le deseo lo mejor”. Ambos compartieron muchos años equipo en la Selección, por lo que se conocen muy bien.

Cabe añadir que Zidane lleva sin dirigir a ningún equipo desde 2021, cuando decidió marcharse de los Merengues. Su nombre sonó para el Manchester United, la Selección de Estados Unidos, varios clubes, como recientemente se mencionó al Fenerbahce.

ver también Ni Ronaldinho ni Kaká: Ronaldo Nazario eligió al mejor futbolista con el que jugó

¿Cómo es la trayectoria de Zinedine Zidane como entrenador?

Luego de un paso por el equipo juvenil del Real Madrid, el campeón del mundo con Francia en 1998 asumió en el primer equipo y el Merengue vivió su etapa más dorada de la era moderna. Conquistó 11 títulos, donde se destaca ni más ni menos que tres ediciones al hilo de la UEFA Champions League.

Publicidad