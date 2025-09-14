Durante las últimas décadas, Barcelona ha conseguido caracterizarse por la promoción de jóvenes joyas que lograron romper los moldes y alcanzar el estrellato del futbol mundial. Ejemplos sobre lo anteriormente mencionado son los de Lionel Messi, quien marcó una época en el conjunto blaugrana ganándolo todo, y Lamine Yamal, que con 18 años busca seguir los pasos de la leyenda argentina.

Más allá de contar con una de las mejores canteras del mundo, conocida como La Masía, la maquinaria culé también posee ojeadores que está atentos a distintas ligas alrededor del mundo con el fin de encontrar potenciales promesas. Tal es el caso de Roony Bardghji, extremo derecho de 19 años que fichó por la escuadra catalana en el verano de este 2025 desde el Copenhague danés a cambio de 2.5 millones de euros.

Nacido en Kuwait, pero con nacionalidad sueca, el delantero supo destacarse en el mencionado equipo escandinavo, en el cual disputó 84 juegos con 15 goles anotados a lo largo de cuatro temporadas. Sus actuaciones colaboraron con la obtención de cinco títulos (tres ligas y dos copas danesas).

Habiendo dado sus primeros pasos en las inferiores del Malmo sueco para posteriormente completar su formación en Copenhague, Bardghji ya cuenta con experiencia a nivel selecciones. Sin ir más lejos, participó en seis encuentros (cinco goles) con la Sub-17 de Suecia y ya jugó otros diez partidos (dos goles) en la Sub-21.

Bardghji jugó los amistosos de pretemporada con Barcelona y anotó un gol. (Getty Images)

En adición a esto, cabe destacar que ya vistió la playera de Barcelona en los amistosos de pretemporada. Su presencia se circunscribió a los partidos ante Visel Kobe, en el cual hizo un gol para la victoria por 3-1, FC Seúl (7-3) y Daegu (5-0) en la gira asiática, mientras que también jugó por el Trofeo Joan Gamper ante Como (5-0) en el Estadio Johan Cruyff.

De acuerdo a lo consignado en el sitio oficial de Barcelona, se trata de un futbolista que “destaca por la habilidad en los duelos individuales, por su capacidad para driblar rivales y por su efectividad de cara a portería”. Además, se agrega: “Su presencia en la banda derecha, pues, aporta más dinamismo y desequilibrio”.

De esta manera, el joven atacante tendrá la posibilidad de poner a prueba sus habilidades al más alto nivel. ¿Contará con lo necesario para transformarse en una de las figuras de la plantilla catalana?