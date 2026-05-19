¿Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde ante Bournemouth por la Premier League 2025-26?

El equipo de Pep Guardiola se juega todo ante Bournemouth por la anteúltima jornada de la Premier League.

Desde las 12:30 hs de la CDMX, Manchester City visita a AFC Bournemouth por la jornada 37 de la Premier League 2025-26 con el objetivo de mantenerse con vida en la pelea por el título hasta la última fecha del campeonato.

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La victoria de Arsenal ante Burnley obliga ahora al equipo de Pep Guardiola a ganar sí o sí para seguir teniendo posibilidades matemáticas de conquistar nuevamente el fútbol inglés.

¿Qué pasa si Manchester City le gana a Bournemouth?

Si Manchester City consigue los tres puntos, quedará a solo dos unidades de Arsenal y llegará con chances reales a la última jornada. En ese escenario, los Citizens estarán obligados a volver a ganar en la fecha final y además necesitarán un tropiezo de los Gunners para quedarse con el campeonato.

Aunque no dependerán completamente de sí mismos, una victoria mantendrá viva la ilusión de un nuevo título para el equipo de Guardiola, que volvió a protagonizar otra intensa pelea por la Premier League.

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¿Qué pasa si Manchester City empata o pierde?

Si Manchester City empata o pierde ante Bournemouth, Arsenal será campeón de la Premier League 2025-26 automáticamente

Si Manchester City empata o pierde ante Bournemouth, Arsenal será campeón de la Premier League 2025-26 automáticamente. Cualquier resultado que no sea una victoria dejará sin posibilidades matemáticas a los Citizens antes incluso de la última jornada.

¿Contra quién juegan Manchester City y Arsenal en la última jornada?

En la fecha final, Manchester City recibirá a Aston Villa en el Etihad Stadium, mientras que Arsenal deberá visitar a Crystal Palace. Todo indica que en la jornada 38 tendremos al nuevo campeón.

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