Manchester City necesita ganar sí o sí para que el Arsenal no se convierta este martes en el campeón de la Premier League.

Bournemouth y Manchester City se enfrentan este martes 19 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Vitality y comienza a partir de las 12:30hs (CDMX).

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Este partido se disputa el martes debido a que Manchester City el sábado pasado jugó la final de la FA Cup contra el Chelsea. El equipo de Pep Guardiola todavía sueña con el título de la Premier League pero para eso deberá ganarle al Bournemouth.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Bournemouth y Manchester City de este martes 19 de mayo por la Premier League se puede ver en México a través de FOX en la TV o por FOX One como plataforma de streaming.

México : FOX y FOX One

: FOX y FOX One Centroamérica : Tubi

: Tubi Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : USA Network, Telemundo, Universo

: USA Network, Telemundo, Universo España: DAZN, Movistar La Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Bournemouth se ubica 6° con 55 puntos y está 4 unidades por detrás del Liverpool, el quinto ubicado en la Premier League. El equipo dirigido por Andoni Iraola todavía sueña con clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, Manchester City está a 5 puntos del Arsenal y necesita ganar sí o sí para que el Arsenal no se convierta en el campeón este martes. El equipo de Pep Guardiola viene de ser campeón de la FA Cup después de derrotar por 1-0 al Chelsea.

En síntesis

El partido Bournemouth vs. Manchester City se juega este martes 19 de mayo.

El entrenador Pep Guardiola busca el título de Premier League tras ganar la FA Cup.

En México el juego se transmite por FOX y la plataforma streaming FOX One.