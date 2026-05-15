Liverpool viene de empatar con Chelsea y de perder con Manchester United, por lo que busca recuperarse en la Premier League con un triunfo.

Liverpool se enfrenta este viernes con Aston Villa por el partido que abre la Jornada 37 de la Premier League. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en Villa Park.

Publicidad

Ambos equipos juegan por asegurar su lugar en la próxima edición de la Champions League. En el caso del Liverpool, dos futbolistas importantes como Mohamed Salah y Florian Wirtz no aparecen en la alineación titular de los Reds.

La situación de Mohamed Salah y Florian Wirtz

En el caso del egipcio, Mohamed Salah no es que no está presente sino que es suplente contra Aston Villa. Esto se debe a que el delantero recién se recupera de una lesión muscular en el isquiotibial que lo mantuvo alejado de los últimos dos partidos del Liverpool (Manchester United y Chelsea).

Por el lado del alemán, Florian Wirtz no juega con Liverpool producto de una infección estomacal que lo viene aquejando en los últimos días. El centrocampista ya no estuvo presente en el último partido ante Chelsea pero al menos estará como suplente.

Publicidad

Liverpool viene de empatar 1-1 con Chelsea y perdió por 3-2 con Manchester United, por lo que busca recuperarse con una victoria. Tanto los Reds como el Aston Villa tienen 59 puntos en la clasificación de la Premier League y están 4° y 5°, respectivamente.

En síntesis