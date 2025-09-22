Es tendencia:
¿Quiénes son los presentadores de la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La 69° edición del galardón de France Football será presentado por un antiguo ganador del premio y una reconocida periodista.

Por Leandro Barraza

Trofeo del Balón de Oro 2025
© GETTY IMAGESTrofeo del Balón de Oro 2025

Llegó el día. Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la 69° edición del Balón de Oro. Este prestigioso galardón entregado por la revista France Football premia al mejor jugador de la temporada y todo apunta a que el ganador no saldrá de Ousmane Dembélé (PSG) o Lamine Yamal (Barcelona).

La ceremonia se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Francia y en la misma no solo se nombrará al jugador más destacado, sino que también se entregará el premio Kopa (mejor jugador joven), Yashin (mejor portero), Gerd Müller (máximo goleador), Johan Cruyff (mejor entrenador) y mejor club; ambos tanto masculinos como femeninos.

La presentación del evento estará a cargo de Ruud Gullit y Kate Scott. El primero es una leyenda del futbol neerlandés que brilló en clubes como AC Milan o Chelsea, así como también en la Selección de Países Bajos, con la que ganó la Eurocopa de 1988. Scott, en cambio, es una reconocida periodista británica que ganó reconocimiento en los últimos años como presentadora de ‘Champions League Today’, programa de CBS Sports que lleva adelante junto a Thierry Henry, Jamie Carragher y Micah Richards.

Ruud Gullit ganó el Balón de Oro en 1987

Gullit ganó la edición de 1987 con 106 puntos, superando a Paolo Futre (91 puntos) y Emilio Butragueño (38 puntos). Fue el primer neerlandés en ganarlo desde Johan Cruyff y entre los méritos para obtener dicho premio resaltan la obtención de la Eredivisie 1986-87 como figura del PSV, así como también su impacto inmediato en Milan (segundo semestre). Ruud sería la bandera de una época dorada que dejó huella en el futbol italiano e internacional.

