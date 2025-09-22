Este lunes 22 de septiembre se estará llevando a cabo una de las ceremonias más esperadas del futbol mundial: la entrega del Balón de Oro 2025 en París. El evento reúne a las máximas figuras del deporte para definir quién será reconocido como el mejor jugador de la temporada pasada.
Con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como los grandes candidatos, la expectativa es enorme entre los aficionados. Además de ellos, otros futbolistas de primer nivel completan la lista de nominados y se aguarda con mucha atención cómo quedará la votación final y el puntaje de cada uno.