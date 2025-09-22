Es tendencia:
Sigue EN VIVO el Balón de Oro 2025: ganadores, puntaje final y posiciones del evento de France Football

Sigue el minuto a minuto de lo que será la gala del Balón de Oro 2025 que quedará en las manos de Lamine Yamal o Ousmane Dembélé.

Barcelona ya se dirige hacía París

Lamine Yamal y sus compañeros ya están listos para la gala del Balón de Oro 2025.

Se filtró al supuesto ganador

En el día de ayer salió a la luz una lista con el supuesto ganador que sería Lamine Yamal, quién sumaría 805 puntos superando a Dembélé que tiene 800.

Lamine Yamal sería el ganador.

Los 30 nominados para el Balón de Oro 2025

Estos son los 30 futbolistas nominados para el Balón de Oro:

  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyokeres (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Scott McTominay (Nápoles)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Vitinha (PSG)

Bienvenidos a la gala del Balón de Oro 2025

Seguidores de Bolavip México los invitamos a seguir el minuto a minuto de la cobertura de lo que será la entrega el Balón de Oro 2025.

Por Ramiro Canessa

Gala del Balón de Oro 2025 en París.
© Getty ImagesGala del Balón de Oro 2025 en París.

Este lunes 22 de septiembre se estará llevando a cabo una de las ceremonias más esperadas del futbol mundial: la entrega del Balón de Oro 2025 en París. El evento reúne a las máximas figuras del deporte para definir quién será reconocido como el mejor jugador de la temporada pasada.

Con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como los grandes candidatos, la expectativa es enorme entre los aficionados. Además de ellos, otros futbolistas de primer nivel completan la lista de nominados y se aguarda con mucha atención cómo quedará la votación final y el puntaje de cada uno.

