El histórico tenista español aceptó la propuesta de Florentino Pérez para incorporarse a la estructura dirigencial del club. Su nombramiento todavía deberá ser ratificado por los socios y ya se conoce qué lugar ocupará.

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de toda la historia. A lo largo de su carrera construyó un legado extraordinario, con títulos y récords que lo convirtieron en una de las grandes leyendas del deporte mundial. Aunque hace tiempo dejó el tenis profesional, ahora comenzará una nueva etapa vinculada a otra de sus grandes pasiones: el Real Madrid.

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El extenista español es aficionado del conjunto blanco desde pequeño y nunca ocultó su cariño por la institución. En las últimas horas, una noticia sorprendió al madridismo: por iniciativa del presidente Florentino Pérez, Nadal fue propuesto como nuevo integrante de la Junta Directiva del club.

El propio Nadal confirmó que aceptó la propuesta y expresó su entusiasmo por esta nueva responsabilidad a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”.

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Sin embargo, su incorporación todavía debe ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios. Por lo tanto, aunque la Junta Directiva ya acordó proponer su nombramiento, el paso formal para que se concrete llegará cuando los socios lo aprueben.

El comunicado del Real Madrid sobre Rafael Nadal

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva. Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo”, expresó el Madrid en primer lugar.

Además, el club hizo hincapié en los valores que representa el ganador de 22 títulos de Grand Slam y que, según la institución, coinciden con la identidad madridista: “Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”.

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