Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

El calvario que vive Nelson Deossa en Real Betis tras su salida de Rayados de Monterrey

El mediocampista colombiano atraviesa un momento complicado en España tras su salida de Rayados de Monterrey en el último mercado de pases.

Por Ramiro Canessa

El mal presente de Deossa en Betis.
© Getty ImagesEl mal presente de Deossa en Betis.

Nelson Deossa tuvo un gran inicio de 2025 con Rayados de Monterrey, destacándose en varios partidos y convirtiéndose en una de las figuras del equipo. Su rendimiento llamó la atención de varios clubes europeos que querían contar con sus servicios para esta temporada.

Publicidad
Padre de Lamine Yamal responde a sus detractores con polémica frase: “Gracias hijo, viviré de ti”

ver también

Padre de Lamine Yamal responde a sus detractores con polémica frase: “Gracias hijo, viviré de ti”

El colombiano brilló especialmente en el Mundial de Clubes 2025, donde Rayados dejó buenas impresiones y Deossa se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del plantel. Fue justamente allí cuando el Real Betis de España puso sus ojos en él y comenzó a seguir de cerca su desempeño.

Tras varias semanas de negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo entre el club mexicano y los españoles. Aunque Rayados inicialmente no quería venderlo, la oferta presentada por el Betis terminó siendo irresistible y convenció a todos para concretar la transferencia.

Sin embargo, el presente de Deossa en Europa no es el ideal. El mediocampista llegó con una lesión en el tobillo que todavía no ha logrado superar por completo, lo que ha limitado su participación en los entrenamientos y partidos del club español.

Publicidad
Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que cobra Vinícius Jr. en Real Madrid

ver también

Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que cobra Vinícius Jr. en Real Madrid

Duro momento para Nelson Deossa en Real Betis

Según informó el periodista Pipe Sierra, Nelson Deossa será baja entre 10 y 15 días más en el Betis. Esta situación lo dejará fuera de los próximos compromisos de su equipo y complica sus planes de adaptación al futbol europeo, en donde todavía no ha podido jugar con regularidad.

La fuente agregó que el club prioriza una recuperación completa para aliviar el dolor que persiste en su tobillo. Además, debido a esta lesión, Deossa tampoco podrá ser convocado por la selección colombiana, a pesar de que el entrenador tenía la intención de incluirlo en la próxima lista de convocados.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Los equipos que podrían asegurar su lugar en la fase final del Apertura 2025
Liga MX

Los equipos que podrían asegurar su lugar en la fase final del Apertura 2025

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

¿Por qué no juega Khvicha Kvaratskhelia en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?
Champions League

¿Por qué no juega Khvicha Kvaratskhelia en Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League 2025-26?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo