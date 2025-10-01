Nelson Deossa tuvo un gran inicio de 2025 con Rayados de Monterrey, destacándose en varios partidos y convirtiéndose en una de las figuras del equipo. Su rendimiento llamó la atención de varios clubes europeos que querían contar con sus servicios para esta temporada.

El colombiano brilló especialmente en el Mundial de Clubes 2025, donde Rayados dejó buenas impresiones y Deossa se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del plantel. Fue justamente allí cuando el Real Betis de España puso sus ojos en él y comenzó a seguir de cerca su desempeño.

Tras varias semanas de negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo entre el club mexicano y los españoles. Aunque Rayados inicialmente no quería venderlo, la oferta presentada por el Betis terminó siendo irresistible y convenció a todos para concretar la transferencia.

Sin embargo, el presente de Deossa en Europa no es el ideal. El mediocampista llegó con una lesión en el tobillo que todavía no ha logrado superar por completo, lo que ha limitado su participación en los entrenamientos y partidos del club español.

Duro momento para Nelson Deossa en Real Betis

Según informó el periodista Pipe Sierra, Nelson Deossa será baja entre 10 y 15 días más en el Betis. Esta situación lo dejará fuera de los próximos compromisos de su equipo y complica sus planes de adaptación al futbol europeo, en donde todavía no ha podido jugar con regularidad.

La fuente agregó que el club prioriza una recuperación completa para aliviar el dolor que persiste en su tobillo. Además, debido a esta lesión, Deossa tampoco podrá ser convocado por la selección colombiana, a pesar de que el entrenador tenía la intención de incluirlo en la próxima lista de convocados.

