Schalke y Real Madrid se enfrentan en un amistoso. Los detalles de cómo ver el partido y las probables alineaciones.

Schalke 04 y Real Madrid se enfrentan este domingo 16 de agosto por un partido amistoso de pretemporada. El encuentro se lleva a cabo en el Veltins-Arena de Alemania y comienza a partir de las 09:00hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

Este compromiso sirve como una prueba clave de pretemporada antes del arranque de las competiciones oficiales. Para el conjunto de la capital española, representa su cuarto duelo de preparación en la gira de verano, mientras que los alemanes buscan afinar detalles para su rendimiento en el torneo local.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Schalke 04 y Real Madrid de este domingo 16 de agosto se puede ver en México y en diversas regiones a través de las siguientes plataformas y canales:

México: Claro Sports

Claro Sports Centroamérica: Claro Sports

Claro Sports Sudamérica: Claro Sports

Claro Sports Argentina : TyC Sports y Claro Sports

: TyC Sports y Claro Sports Estados Unidos: Paramount+, DAZN, CBS Sports, FOX One

Paramount+, DAZN, CBS Sports, FOX One España: Realmadrid TV, RM Play y La 1

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Schalke busca terminar la pretemporada dando una buena imagen antes de su primer duelo oficial después de lo que fue la derrota por 3-0 frente a Atalanta.

Por su parte, el Real Madrid llega invicto a esta recta final de su preparación estival. El equipo de José Mourinho debuta en LaLiga el próximo sábado y este es el último amistoso que disputa el conjunto merengue antes del inicio de la temporada.

Las alineaciones

Schalke : Loris Karius, Vitalie Becker, Timo Becker, Hasan Kuruçay, Taylan Ayhan, Ao Tanaka, Younes El-Faouzi, Adil Aouchiche, Eric Junior Ebimbe, Kenan Karaman, Mohamed Adamau

: Loris Karius, Vitalie Becker, Timo Becker, Hasan Kuruçay, Taylan Ayhan, Ao Tanaka, Younes El-Faouzi, Adil Aouchiche, Eric Junior Ebimbe, Kenan Karaman, Mohamed Adamau Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé