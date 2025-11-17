Es tendencia:
¿Se meten en la pelea? Así están Haaland y Mbappé en la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo y Messi

La nueva generación del gol está lista para desafiar la historia: así avanza la cuenta de Mbappé y Haaland en su intento por acercarse al registro de los 1000 goles.

Por Ramiro Canessa

¿Cuántos goles tienen Haaland y Mbappé?
¿Cuántos goles tienen Haaland y Mbappé?

A pesar de estar en los últimos capítulos de sus carreras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen compitiendo como si recién estuvieran empezando. Lo ganaron absolutamente todo, pero aún tienen un desafío personal que los motiva día a día: alcanzar la mítica cifra de los 1000 goles oficiales.

El portugués ya acumula 953, mientras que Messi suma 895, números que reflejan una carrera incomparable. Si se mantienen en este ritmo, todo indica que Cristiano será el primero en romper esa barrera histórica.

Es muy probable que ambos terminen consiguiéndolo, pero cuando se proyecta el futuro aparecen dos nombres que ya están marcando una era propia: Erling Haaland y Kylian Mbappé. Los dos delanteros representan la nueva camada de cracks que, por talento y efectividad, podrían algún día ponerse a la altura de los registros más impactantes del futbol moderno.

¿Cuántos goles tienen Mbappé y Haaland?

En cuanto a cifras, Mbappé ya llegó a los 400 goles como profesional, alcanzados recientemente durante la fecha FIFA con la Selección de Francia. Lo más impresionante es que lo hizo con solo 26 años, un dato que habla de su brutal precocidad. Su temporada con el Real Madrid continúa alimentando un promedio goleador que no parece tener techo.

Por su parte, Haaland también sigue en modo imparable. Con su doblete ante Italia defendiendo a Noruega, goles que además sellaron el boleto de su selección al Mundial 2026, ya suma 332 tantos en su carrera. La sensación es que cada vez que pisa el área, algo termina pasando.

Confirman la otra sede que visitará Portugal y Cristiano Ronaldo después del Estadio Azteca

ver también

Confirman la otra sede que visitará Portugal y Cristiano Ronaldo después del Estadio Azteca

Ambos todavía tienen por delante más de una década en la élite, tiempo suficiente para seguir acumulando cifras que podrían ponerlos en el camino de Messi y Cristiano. No será sencillo alcanzar lo que construyeron los dos mejores futbolistas de este siglo, pero con el nivel, la constancia y la proyección que tienen Mbappé y Haaland, nada está descartado.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo suma 953 goles y Messi acumula 895 en su carrera profesional.
  • Kylian Mbappé alcanzó recientemente los 400 goles con la selección de Francia a sus 26 años.
  • Erling Haaland ya tiene 332 tantos y con Noruega selló su pase al Mundial 2026.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
