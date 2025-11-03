Es tendencia:
Sin Messi ni sudamericanos: esta es la alineación ideal del 2025 según los futbolistas

Los propios jugadores votaron al mejor equipo del año y el único no europeo que quedó seleccionado fue Achraf Hakimi.

Por Leandro Barraza

El 11 ideal de FIFPro no cuenta con jugadores sudamericanos
© GETTY IMAGESEl 11 ideal de FIFPro no cuenta con jugadores sudamericanos

Se dio a conocer el equipo ideal del 2025. FIFPRO, sindicato mundial de jugadores de futbol, realizó una votación entre los propios futbolistas y publicó el resultado final este lunes con una importante tendencia europea. De hecho, solamente uno de los once no es del Viejo Continente: el marroquí Achraf Hakimi.

El esquema elegido fue un 3-4-3 y predominan los futbolistas ofensivos. Dentro de la alineación, el único defensa central es Virgil van Dijk y el ataque está compuesto por Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. A continuación, conoce el equipo completo.

El 11 ideal de 2025 publicado por FIFPRO

  • Gianluigi Donnarumma
  • Achraf Hakimi
  • Virgil van Dijk
  • Nuno Mendes
  • Cole Palmer
  • Jude Bellingham
  • Pedri
  • Vitinha
  • Lamine Yamal
  • Kylian Mbappé
  • Ousmane Dembélé
El equipo ideal de FIFPRO (Foto: @FIFPRO)

Los grandes ausentes del 11 ideal

Tras la publicación del mejor equipo de 2025, los aficionados se pronunciaron en X quejándose de algunas ausencias. Uno de los más aclamados fue Raphinha, mientras que en segundo escalón aparece Mohamed Salah. Como era de esperarse, no faltaron los que pidieron por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aunque sus presencias eran poco probables tomando en cuenta que juegan en las ligas de Arabia Saudita y Estados Unidos, respectivamente.

Raphinha no fue incluido en el equipo ideal de FIFPRO (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • FIFPRO publicó su once ideal del 2025 elegido por votación entre los futbolistas profesionales.
  • El único jugador no europeo en el equipo ideal de FIFPRO es el marroquí Achraf Hakimi.
  • La alineación ideal se formó con un esquema 3-4-3 y no hay presencia sudamericana.
Leandro Barraza
