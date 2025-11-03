Se dio a conocer el equipo ideal del 2025. FIFPRO, sindicato mundial de jugadores de futbol, realizó una votación entre los propios futbolistas y publicó el resultado final este lunes con una importante tendencia europea. De hecho, solamente uno de los once no es del Viejo Continente: el marroquí Achraf Hakimi.

El esquema elegido fue un 3-4-3 y predominan los futbolistas ofensivos. Dentro de la alineación, el único defensa central es Virgil van Dijk y el ataque está compuesto por Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. A continuación, conoce el equipo completo.

El 11 ideal de 2025 publicado por FIFPRO

Gianluigi Donnarumma

Achraf Hakimi

Virgil van Dijk

Nuno Mendes

Cole Palmer

Jude Bellingham

Pedri

Vitinha

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

El equipo ideal de FIFPRO (Foto: @FIFPRO)

Los grandes ausentes del 11 ideal

Tras la publicación del mejor equipo de 2025, los aficionados se pronunciaron en X quejándose de algunas ausencias. Uno de los más aclamados fue Raphinha, mientras que en segundo escalón aparece Mohamed Salah. Como era de esperarse, no faltaron los que pidieron por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aunque sus presencias eran poco probables tomando en cuenta que juegan en las ligas de Arabia Saudita y Estados Unidos, respectivamente.

Raphinha no fue incluido en el equipo ideal de FIFPRO (GETTY IMAGES)

