Sergio Ramos lanzó un penal ‘a lo panenka’ y terminó humillado: del fallo al gol de Toluca

El experimentado defensor pecó de vanidoso y cometió un error imperdonable en Toluca – Monterrey.

Por Martín Zajic

Sergio Ramos y un osotote impensado de su parte.
Sergio Ramos y un osotote impensado de su parte.

Sergio Ramos se transformó en el hazmerreír del futbol mexicano esta noche en la altura del Nemesio Díez: pese a tener una trayectoria intachable, el español tuvo una equivocación ‘infantil’ que Rayados pagó muy caro en la visita al Toluca. El experimentado marcador central terminó humillado y tomándose el rostro en el campo de juego.

A los dieciocho minutos del primer tiempo, con Monterrey en ventaja por uno a cero antes del cuarto de hora, el defensa tuvo la chance de aumentar la diferencia a favor de su equipo, pero decidió picar su penal y Hugo González se lo atajó: el portero escarlata se quedó parado en el centro de la portería y adivinó las intenciones del pateador, que quedó avergonzado.

Esta situación de por sí había enfurecido no solo a los aficionados de Rayados sino a sus propios compañeros, que lo señalaron por no liquidar el juego ante un rival de tanta jerarquía. Imagínense la reacción de todo Monterrey cuando… ¡Toluca dio vuelta el juego! Sí, en tan solo un manojo de minutos, el karma acompañó a Ramos y el local remontó el partido.

Llegando a los veinte minutos de la etapa inicial, el capitán de Rayados echó a perder su penal, y los ‘Diablos Rojos’ convirtieron a los 23′, 25′ y 34′ para ponerse ¡3-1! antes de llegar al entretiempo. De un posible 2-0 a favor de Monterrey, al fallo increíble del ex Real Madrid y los dos goles de ventaja del equipo escarlata en el marcador.

Tras el penal desperdiciado por Sergio Ramos, primero Jesús Angulo lo igualó para Toluca con un remate de media distancia a un poste (con complicidad del arquero Santiago Mele), luego Paulinho definió debajo de la portería tras una asistencia de lujo de Alexis Vega, y finalmente le puso el moño Nicolás Castro con un zurdazo a colocar desde fuera del área que hizo estallar al ‘Infierno’.

El gol de Jesús Angulo para el 3-1 de Toluca ante Rayados:

El gol de Paulinho para el 2-1 de Toluca ante Rayados:

El gol de Nicolás Castro para el 3-1 de Toluca ante Rayados:

martín zajic
Martín Zajic
