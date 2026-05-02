Fulham se está enfrentando con Arsenal este sábado 2 de mayo en un duelo clave por la Premier League. El equipo de Raúl Jiménez comenzó el encuentro intentando generarle problemas a los Gunners, que buscan arrebatarle el título al Manchester City.

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Sin embargo, las cosas no empezaron bien para el Fulham. El Arsenal encontró un gol en los primeros minutos a través de una gran maniobra individual de Bukayo Saka, en la que por desgracia Raúl Jiménez fue protagonista.

El Arsenal movió el balón en una pelota quieta, en vez de jugarla directa, y el mismo le llegó a Bukayo Saka abierto en la derecha. Por la organización defensiva en balón parado, Raúl Jiménez quedó emparejado con el extremo inglés.

¡¡VOLVISTE, BUKAYO!! Infernal jugada de Saka para asistir a Gyokeres, que marcó el 1-0 de Arsenal vs. Fulham. ¡QUIEREN LA #PREMIERxESPN!



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Bukayo Saka atacó a Raúl Jiménez, fue hacia adentro y al amagar a tirar el centro el mexicano se resbaló y quedó en el suelo. Finalmente el inglés envió el pase con su derecha y asistió a Viktor Gyokeres para darle el 1-0 provisorio al conjunto gunner.