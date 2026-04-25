La lucha por no descender está al rojo vivo en la Premier League 2025-26. Dos equipos importantes de Londres como lo son Tottenham y West Ham están batallando entre sí para no ser el tercer descendido después de Wolverhampton y Burnley.

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El caso más llamativo es el de Tottenham, considerado dentro del ‘Big Six’ de Inglaterra. Los Spurs vencieron por 1-0 a Wolverhampton y pusieron fin a una racha de 15 partidos sin poder ganar por Premier League. No obstante, el triunfo agónico de West Ham ante Everton hizo que continúen en zona de descenso.

Para tomar dimensión, fue la primera victoria de Tottenham en 2026 en el campeonato inglés. Solo faltan cuatro jornadas para que termine la campaña, pero los Spurs todavía tienen chances de salvarse.

Joao Palhinha le dio la victoria a Tottenham ante Wolverhampton (Getty Images)

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¿Qué necesita Tottenham para salvarse del descenso?

Tottenham necesita volver a ganar en los últimos cuatro partidos que le quedan y esperar que West Ham tropiece. De hecho, los Spurs tienen una ventaja de cinco tantos en la diferencia de gol con los Hammers, por lo que podrían salvarse en caso de que ambos equipos queden igualados en puntos.

Si Tottenham suma… Puntos Finales Probabilidad de Salvación 12 pts (4 victorias) 46 100% (Incluso podrían alcanzar el puesto 12) 7-9 pts 41-43 Muy Alta 6 pts (2 victorias) 40 Alta 3-4 pts 37-38 Baja (Dependen totalmente de que West Ham pierda casi todo) 0-2 pts 34-36 Descenso casi seguro

Rivales de Tottenham en la recta final

Aston Villa (V)

Leeds United (L)

Chelsea (V)

Everton (L)

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Rivales de West Ham en la recta final

Brentford (V)

Arsenal (L)

Newcastle (V)

Leeds United (L)

En síntesis