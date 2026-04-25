La lucha por no descender está al rojo vivo en la Premier League 2025-26. Dos equipos importantes de Londres como lo son Tottenham y West Ham están batallando entre sí para no ser el tercer descendido después de Wolverhampton y Burnley.
El caso más llamativo es el de Tottenham, considerado dentro del ‘Big Six’ de Inglaterra. Los Spurs vencieron por 1-0 a Wolverhampton y pusieron fin a una racha de 15 partidos sin poder ganar por Premier League. No obstante, el triunfo agónico de West Ham ante Everton hizo que continúen en zona de descenso.
Para tomar dimensión, fue la primera victoria de Tottenham en 2026 en el campeonato inglés. Solo faltan cuatro jornadas para que termine la campaña, pero los Spurs todavía tienen chances de salvarse.
Joao Palhinha le dio la victoria a Tottenham ante Wolverhampton (Getty Images)
¿Qué necesita Tottenham para salvarse del descenso?
Tottenham necesita volver a ganar en los últimos cuatro partidos que le quedan y esperar que West Ham tropiece. De hecho, los Spurs tienen una ventaja de cinco tantos en la diferencia de gol con los Hammers, por lo que podrían salvarse en caso de que ambos equipos queden igualados en puntos.
|Si Tottenham suma…
|Puntos Finales
|Probabilidad de Salvación
|12 pts (4 victorias)
|46
|100% (Incluso podrían alcanzar el puesto 12)
|7-9 pts
|41-43
|Muy Alta
|6 pts (2 victorias)
|40
|Alta
|3-4 pts
|37-38
|Baja (Dependen totalmente de que West Ham pierda casi todo)
|0-2 pts
|34-36
|Descenso casi seguro
Rivales de Tottenham en la recta final
- Aston Villa (V)
- Leeds United (L)
- Chelsea (V)
- Everton (L)
Rivales de West Ham en la recta final
- Brentford (V)
- Arsenal (L)
- Newcastle (V)
- Leeds United (L)
En síntesis
- El Tottenham venció 1-0 al Wolverhampton, logrando su primera victoria liguera de todo el 2026.
- Los Spurs cortaron una racha de 15 partidos sin ganar tras el gol de Joao Palhinha.
- El club suma 34 puntos y compite contra West Ham para evitar el tercer descenso.