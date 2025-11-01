Tras el doblete de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Aunque a nivel personal parece haberlo conseguido todo, Cristiano Ronaldo no pierde el deseo de conseguir los 1000 goles en su carrera. Este sábado 1 de noviembre, Al-Nassr recibió al Al-Fayha por la Saudi Pro League y el portugués se lució con un doblete que le permitió agrandar sus registros personales.

Así fue el nuevo doblete de Cristiano Ronaldo

En el minuto 37, Cristiano fue asistido por Sadio Mané tras una interesante jugada colectiva para convertir la igualdad en un encuentro que había comenzado en desventaja para los locales. De esta manera, el luso le colocó el número 4 adelante a la cuenta regresiva. Posteriormente, convirtió de penal a los 94 minutos y cerró la historia con el 2-1 definitivo.

Ronaldo alcanzó los 952 tantos de manera oficial y quedó a solamente 48 de llegar a la tan ansiada cifra de 1000 anotaciones. Teniendo en cuenta que la temporada todavía es muy larga, Cristiano se encuentra en una situación muy ventajosa como para lograr el objetivo principal a nivel personal.

CR7 tiene en la mira el próximo Mundial 2026, en el que Portugal contará con una plantilla de primer nivel como para poder ilusionarse con conseguir el máximo trofeo del deporte. Este hecho le permitiría a Ronaldo culminar su carrera como una verdadera leyenda y, probablemente, con los 1000 goles en su haber.

En relación a la competencia directa con Lionel Messi, el argentino suma 891 tantos en una carrera feroz en la que las estadísticas se modifican casi todos los partidos, porque ambos se encuentran en un momento muy positivo en el que rompen redes de manera continúa, sin darle descanso a los contadores.

