Mientras Cristiano Ronaldo conduce un Bugatti Centodieci, este es el coche de 270 mil dólares que le regaló a su hijo

No es un secreto que Cristiano Ronaldo es un gran amante de los autos. A lo largo de su carrera, el astro portugués se ha mostrado con diversos coches de marcas de lujo como Bugatti o Lamborghini. De hecho, la pieza más exclusiva de su colección es un Bugatti Centodieci, una edición muy limitada de sólo 10 unidades en el mundo.

El precio estimado de este auto está alrededor de los 9 y 10 millones de dólares según el portal Express Drives. Entre sus principales características destacan su motor W16 de 8.0 litros, potencia aproximada de 1 600 hp, y aceleración de 0 a 100 km/h en 2.4 segundos. Una auténtica nave sobre ruedas.

Ahora bien, aparentemente CR7 le ha trasladado su pasión por los coches a su hijo mayor, Cristiano Jr. En las últimas horas, el adolescente publicó una foto junto a un auto de lujo en sus redes sociales, acompañado del mensaje: “First car”. A continuación, conoce de qué coche se trata.

¿Qué auto le regaló Cristiano Ronaldo a su hijo?

El coche que Cristiano Ronaldo le obsequió a su hijo mayor es un Lamborghini Urus, un SUV de lujo fabricado por Lamborghini. Este auto es uno de los SUV más potentes del mundo, con motor V8 biturbo y más de 600 caballos de fuerza. Además, según el portal Car and Driver, su precio va de 241.843 a 273.880 dólares según la versión o el modelo.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo Jr?

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo nació el 17 de junio de 2010. Es decir, cumplió 15 años. En Arabia Saudita, país en el que viven actualmente, la edad legal para conducir un automóvil es 18 años, por lo que todavía debe esperar un tiempo para estrenar su nuevo coche en las calles.

