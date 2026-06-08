César Huerta podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado de pases de la Liga MX una vez que finalice el Mundial 2026. El futbolista mexicano, que actualmente milita en el Anderlecht de Bélgica, estaría muy cerca de regresar a su país para vestir la camiseta del Toluca.
💣 BOMBAZO 💣— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 8, 2026
A las puertas de vivir su primer Mundial, César Huerta habría alcanzado un acuerdo junto con su club, el Anderlecht de Bélgica, para llegar a los Diablos Rojos del Toluca.
Este medio ha podido corroborar dicha información y está en posibilidad de confirmar que el… pic.twitter.com/JPBWtwwaFt
Según informaron en Multimedios Deportes, el atacante habría alcanzado un acuerdo junto con el club belga para concretar su llegada a los Diablos Rojos. De esta manera, el futbolista tendría definido su futuro mientras se prepara para afrontar el desafío más importante de su carrera con la Selección Mexicana.
La información también señala que Toluca no buscaría una cesión ni una operación temporal. La intención del conjunto dirigido por Antonio Mohamed es adquirir de manera definitiva la ficha del jugador, apostando fuerte por uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección de los últimos años.
De acuerdo con los detalles que trascendieron, la negociación entre ambas instituciones estaría muy avanzada y el acuerdo incluiría un contrato por cuatro temporadas.
Para Toluca sería una incorporación de jerarquía pensando en seguir compitiendo al máximo nivel tanto en el ámbito local como internacional. Además, el hecho de sumar a un mundialista mexicano le daría un salto importante a un plantel que ya cuenta con varias figuras.
Toda la carrera de César Huerta
Tras su mal paso por Europa y Brasil, Martín Anselmi será entrenador de Talleres en Argentina
- 2018–2022: Chivas de Guadalajara
- 2019: Zacatepec (préstamo)
- 2020: Morelia (préstamo)
- 2020: Mazatlán (préstamo)
- 2021: Tapatío (préstamo)
- 2022–2024: UNAM
- 2025–Actualidad: Anderlecht
En sintesis
- César Huerta regresaría a la Liga MX para jugar con el club Toluca.
- El técnico Antonio Mohamed dirige actualmente al conjunto de los Diablos Rojos.
- El acuerdo de transferencia de César Huerta incluiría un contrato por cuatro temporadas.