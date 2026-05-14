El director técnico uruguayo fue cesado del Bombillo por los malos resultados luego de su paso por la Máquina Cementera.

Luego de la igualdad 1-1 en condición de local ante Libertad FC por la Jornada 13 de la Serie A de Ecuador, la directiva de Emelec decidió cortar el ciclo del entrenador Vicente Sánchez. Con solo 15 puntos en 13 jornadas, el equipo está muy relegado en la tabla y se decidió cortar el vínculo.

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Por el formato que tiene la liga ecuatoriana, ese lugar relegaría al equipo de Guayaquil al Grupo Descenso, que pelearía por mantener la categoría, una posición avergonzante para uno de los equipos más grandes del país junto a Barcelona y Liga de Quito.

En ese sentido, el club albiazul emitió un comunicado comunicando la noticia y luego emitió otro texto donde informaron que Cristian Nasuti asumitá de manera interina la dirección técnica del primer equipo hasta encontrar a un sucesor del ex DT de Cruz Azul.

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El comunicado de Emelec informando el despido de Vicente Sánchez

“El Club Sport Emelec informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general que, de mutuo acuerdo, se ha dado por finalizada la relación del profesor Vicente Sánchez con nuestra institución como director técnico del primer plantel.

Expresamos nuestro agradecimiento al profesor Sánchez y a su cuerpo técnico por el trabajo y profesionalismo demostrados durante su permanencia en el Club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y personales.

El Club Sport Emelec continuará trabajando con responsabilidad y convicción en función de los objetivos deportivos trazados para la presente temporada“

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¿Cómo fue el ciclo de Vicente Sánchez en Emelec?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, fueron 13 los compromisos drigidos por el uruguayo, en los que cosechó 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas, significando una efectividad del 38,46%. El equipo no encontró su mejor versión, y ante la necesidad de resultados, el DT fue cesado de su cargo.

En síntesis