Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita reaccionar ya: apenas suma 5 puntos en ocho fechas y el margen para seguir mirando para abajo se achica partido a partido.

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Para el equipo local es prácticamente una final anticipada en octubre, mientras que el Athletic llega con la chance de meterse en la mitad alta si saca algo de Mestalla.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia no logra encontrar continuidad: viene de rescatar un empate como visitante ante Racing de Santander, pero antes había perdido en casa frente a la Real Sociedad después de ganarle a Alavés. Los números no mienten: está 19° con 5 puntos en ocho presentaciones, y la urgencia empieza a notarse en cada jugada.

El Athletic Bilbao, en cambio, llega invicto en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates que victorias: igualó sin goles ante Alavés, empató 1-1 con el Elche y antes había goleado 3-0 al Atlético de Madrid. Está 10° con 8 unidades en seis partidos, un andar irregular pero sin sobresaltos.

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El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene casi tres cuartos de siglo de cruces: 72 enfrentamientos con ventaja para el Valencia, que ganó 29 por 22 del Athletic y 21 empates. En goles también manda el conjunto local histórico, con 99 contra 83.

En los duelos más recientes la paridad es total. El último antecedente terminó 0-1 a favor del Valencia jugando en Bilbao, y antes de eso el Athletic se había quedado con la victoria en Mestalla por 1-2.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Athletic Bilbao vs. Valencia 0-1 Primera División 04/02/2026 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Copa del Rey 20/09/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 18/05/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 0-1 Primera División 28/08/2024 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División 20/01/2024 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-0 Primera División 29/10/2023 Athletic Bilbao vs. Valencia 2-2 Primera División 11/02/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 26/01/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-3 Copa del Rey 21/08/2022 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 06:00 hs

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis