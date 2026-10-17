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Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Athletic, LaLiga
Valencia vs. Athletic, LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita reaccionar ya: apenas suma 5 puntos en ocho fechas y el margen para seguir mirando para abajo se achica partido a partido.

Para el equipo local es prácticamente una final anticipada en octubre, mientras que el Athletic llega con la chance de meterse en la mitad alta si saca algo de Mestalla.

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La actualidad de ambos equipos

El Valencia no logra encontrar continuidad: viene de rescatar un empate como visitante ante Racing de Santander, pero antes había perdido en casa frente a la Real Sociedad después de ganarle a Alavés. Los números no mienten: está 19° con 5 puntos en ocho presentaciones, y la urgencia empieza a notarse en cada jugada.

El Athletic Bilbao, en cambio, llega invicto en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates que victorias: igualó sin goles ante Alavés, empató 1-1 con el Elche y antes había goleado 3-0 al Atlético de Madrid. Está 10° con 8 unidades en seis partidos, un andar irregular pero sin sobresaltos.

El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene casi tres cuartos de siglo de cruces: 72 enfrentamientos con ventaja para el Valencia, que ganó 29 por 22 del Athletic y 21 empates. En goles también manda el conjunto local histórico, con 99 contra 83.

En los duelos más recientes la paridad es total. El último antecedente terminó 0-1 a favor del Valencia jugando en Bilbao, y antes de eso el Athletic se había quedado con la victoria en Mestalla por 1-2.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Athletic Bilbao vs. Valencia0-1Primera División
04/02/2026Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
20/09/2025Valencia vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
18/05/2025Valencia vs. Athletic Bilbao0-1Primera División
28/08/2024Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División
20/01/2024Valencia vs. Athletic Bilbao1-0Primera División
29/10/2023Athletic Bilbao vs. Valencia2-2Primera División
11/02/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
26/01/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-3Copa del Rey
21/08/2022Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 06:00 hs
  • Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs
  • Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Valencia suma 5 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.
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