Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita reaccionar ya: apenas suma 5 puntos en ocho fechas y el margen para seguir mirando para abajo se achica partido a partido.
Para el equipo local es prácticamente una final anticipada en octubre, mientras que el Athletic llega con la chance de meterse en la mitad alta si saca algo de Mestalla.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia no logra encontrar continuidad: viene de rescatar un empate como visitante ante Racing de Santander, pero antes había perdido en casa frente a la Real Sociedad después de ganarle a Alavés. Los números no mienten: está 19° con 5 puntos en ocho presentaciones, y la urgencia empieza a notarse en cada jugada.
El Athletic Bilbao, en cambio, llega invicto en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates que victorias: igualó sin goles ante Alavés, empató 1-1 con el Elche y antes había goleado 3-0 al Atlético de Madrid. Está 10° con 8 unidades en seis partidos, un andar irregular pero sin sobresaltos.
El historial entre Valencia y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene casi tres cuartos de siglo de cruces: 72 enfrentamientos con ventaja para el Valencia, que ganó 29 por 22 del Athletic y 21 empates. En goles también manda el conjunto local histórico, con 99 contra 83.
En los duelos más recientes la paridad es total. El último antecedente terminó 0-1 a favor del Valencia jugando en Bilbao, y antes de eso el Athletic se había quedado con la victoria en Mestalla por 1-2.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|04/02/2026
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|18/05/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|28/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|20/01/2024
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
|29/10/2023
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|2-2
|Primera División
|11/02/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|26/01/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-3
|Copa del Rey
|21/08/2022
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 06:00 hs
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.