El Torneo Internacional Premier de Veracruz 2025 llega a las instancia decisivas, en busca de conocer al campeón: Vélez Sarsfield y Real Apodaca alcanzaron el último partido del certamen, y se verán las caras en la gran final. A continuación, conoce todos los detalles sobre el encuentro que determinará quién se queda con el título del campeonato amistoso.

Vélez Sarsfield, equipo de la Liga Profesional Argentina, se clasificó a la definición del trofeo tras haber finalizado en la 1° posición de la Zona B. El ‘Fortín’ cosechó 8 puntos en la primera fase, producto de dos victorias en el tiempo regular (2-0 ante Racing de Veracruz y 3-0 ante Santos) y una por penales (5-4 sobre Alacranes, luego de igualar 4-4 en el compromiso).

Por su parte, Real Apodaca, conjunto de la Liga Premier de México, sacó su boleto al compromiso decisivo del torneo por haber terminado en el 1° puesto de la Zona A. Los ‘Merengues’ obtuvieron 9 unidades, por dos triunfos en los noventa (2-1 sobre Alajuelense y 2-0 sobre Alianza FC) y uno desde los doce pasos (5-4 sobre Artesanos, tras empatar 2-2 en tiempo regular).

¿Cuándo y dónde juegan Vélez vs. Real Apodaca por el Torneo Premier 2025?

El partido Vélez Sarsfield vs. Real Apodaca tendrá lugar este sábado 29 de noviembre, con sede en el Estadio UD Hugo Sánchez (Boca del Río, Veracruz), a partir de las 20.00 horas del Centro de México -23.00 hora Argentina-, en el marco de la gran final por el título del Torneo Internacional Premier 2025.

¿Qué canal transmite Vélez vs. Real Apodaca por el Torneo Premier 2025?

El partido Vélez Sarsfield vs. Real Apodaca se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma online, vía streaming, a través del canal de Youtube de la Liga Premier, y también, por medio del canal de Racing de Veracruz. En suelo argentino, los aficionados podrán seguir la final por las mismas plataformas.

¿Qué es el Torneo Premier de Veracruz 2025 que juegan Vélez y Real Apodaca?

Se trata de un certamen de carácter amistoso, que tuvo como participantes en esta edición 2025 a cuatro equipos mexicanos de la Liga Premier (tercera división de México) y a cuatro equipos extranjeros invitados (Vélez, Santos, Alajuelense y Alianza FC). Se jugó a dos grupos de cuatro participantes, cada uno de los cuales jugó tres partidos, uno contra cada rival de su zona, y el ganador de cada zona se clasificó a la final.

Este certamen, organizado por Liga Premier FMF con apoyo del municipio de Boca del Río y patrocinadores privados, tuvo como objetivo promover el fútbol de desarrollo y fogueo internacional, promoviendo el intercambio deportivo y cultural entre clubes de distintos países de Latinoamérica. En el caso de Vélez Sarsfield, tuvo la particularidad de que presentó a su equipo Sub-23, que necesitaba prepararse para el Trofeo de Campeones que jugará en Argentina a fin de año.

El triunfo de Vélez para clasificar a la final del Torneo Premier 2025:

El triunfo de Real Apodaca para clasificar a la final del Torneo Premier 2025: