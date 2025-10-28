Bayern Múnich atraviesa un momento inmejorable. El equipo comandado por Vincent Kompany ganó todos los partidos de la temporada 2025-26 y este miércoles visita al Colonia por la segunda ronda de la DFB Pokal para extender ese invicto a 14 partidos.

Luis Díaz es una de las estrellas del conjunto bávaro en este inicio de curso. El guajiro llegó al Bayern procedente de Liverpool, se ganó el puesto inmediatamente y devolvió esa confianza con creces: siete goles y cuatro asistencias en 13 partidos.

Estos números hacen pensar que Díaz debería ser titular indiscutido en el XI de Vincent Kompany. Sin embargo, este martes el estratega del Bayern Munich lanzó una advertencia para Luis y todas las estrellas del equipo en la conferencia de prensa previa al choque con Colonia por Copa.

Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund (GETTY IMAGES)

¿Cuál fue la advertencia de Vincent Kompany?

“Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo. No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien”, comenzó diciendo Kompany ante la pregunta por la posible rotaciones de jugadores en el cotejo por copa.

Más adelante, completó: “Cada jugador se gana sus minutos según su rendimiento. Tenemos un grupo grande y es natural. Todo eso nos beneficia. ¿Quién jugará contra el Colonia? Ya veremos mañana. Pero se nota que valoro a todos los jugadores”.

De momento, los futbolista que mejor le han funcionado a Kompany en ataque son Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise. Sin embargo, no sería de extrañar que le dé minutos a otras alternativas como Nicolas Jackson o el juvenil de 17 años Lennart Karl. Además, Serge Gnabry y Jamal Musiala todavía se recuperan de sus respectivas lesiones.

