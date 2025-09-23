Vinícius Jr. abrió la cuenta para Real Madrid en su visita a Levante por la Jornada 6 de LaLiga 2025-2026. El delantero brasileño convirtió un golazo para poner el 1-0 de su equipo justo cuando se acrecentaron los rumores sobre su posible salida del conjunto merengue.

Cuando los visitantes ya eran merecedores de la victoria, a los 28 minutos del primer tiempo, el extremo tomó el balón en el área azulgrana y sorprendió al ejecutar un disparo con el revés de su pie derecho que se metió en el fondo de la portería de un Mathew Ryan que solo atinó a mirar.

De esta manera, el ex Flamengo anotó su tercer gol de la temporada -todos en el marco de LaLiga- sobre un total de siete partidos jugados, aunque en ninguno de los anteriores logró finalizar los 90 minutos y fue titular en cinco.

¿Se va de Real Madrid? Esto se sabe sobre el futuro de Vinícius Jr.

Cabe destacar que en las últimas horas volvió a trascender información acerca de un posible alejamiento de Vinícius Jr. de la Casa Blanca. Antes del inicio de la temporada el brasileño estuvo en el centro de la escena tras un fuerte interés del futbol árabe para hacerse con sus servicios. Y si bien se mantuvo en el Merengue, el hecho de que no renovó su contrato, el cual vence a mediados del 2027, continuó alimentando la polémica.

Al respecto, el periodista Marcos Benito de El Chiringuito, programa reconocido de España, contó que Vinícius Jr podría irse de Real Madrid si no cambia su situación actual: “Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinícius Jr no siga en enero está encima de la mesa“.

Y agregó: “Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinícius siga en el Real Madrid“.

Vinícius aún no renovó su contrato con Real Madrid, el cual vence a mediados del 2027. (Getty Images)

En tanto, Josep Pedrerol, conductor del mismo envío, lanzó: “Al Madrid le da igual si Vinícius se marcha gratis. Las condiciones están estipuladas, con lo cual no hay que discutir nada. Si acepta las condiciones que se le presentaron, renueva. Si quiere ganar más que Mbappé se tiene que ir en un año y medio”.

