Las ligas más importantes de Europa se reanudaron luego de la última Fecha FIFA de este año. En este caso, Real Madrid viajó para enfrentar este domingo al Elche por la Jornada 13 de LaLiga de España, en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Con respecto al local, el Elche viene de empatar 1-1 con Real Sociedad en la jornada anterior y el equipo acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar en LaLiga. El conjunto dirigido por Eder Sarabia está 13° en la clasificación y busca el batacazo ante Real Madrid.

Por el lado del club merengue, el equipo de Xabi Alonso igualó 0-0 con Rayo Vallecano antes de la Fecha FIFA y el Real Madrid no se encuentra en un gran momento, al punto de que perdió el liderazgo de LaLiga tras el triunfo de Barcelona de este sábado. Sin embargo, le alcanza con empatar para volver a estar en la cima de manera solitaria.

La alineación de Elche

Iñaki Peña

Héctor Fort

Affrengruber

Chust

Núñez

Aguado

Valera

Febas

Diang

Rafa Mir

André Da Silva

La alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Raúl Asencio

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Fran García

Arda Güler

Dani Ceballos

Jude Bellingham

Kylian Mbappé

Rodrygo