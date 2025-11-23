Las ligas más importantes de Europa se reanudaron luego de la última Fecha FIFA de este año. En este caso, Real Madrid viajó para enfrentar este domingo al Elche por la Jornada 13 de LaLiga de España, en un partido que comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).
Con respecto al local, el Elche viene de empatar 1-1 con Real Sociedad en la jornada anterior y el equipo acumula una racha negativa de cinco partidos sin ganar en LaLiga. El conjunto dirigido por Eder Sarabia está 13° en la clasificación y busca el batacazo ante Real Madrid.
Por el lado del club merengue, el equipo de Xabi Alonso igualó 0-0 con Rayo Vallecano antes de la Fecha FIFA y el Real Madrid no se encuentra en un gran momento, al punto de que perdió el liderazgo de LaLiga tras el triunfo de Barcelona de este sábado. Sin embargo, le alcanza con empatar para volver a estar en la cima de manera solitaria.
La alineación de Elche
- Iñaki Peña
- Héctor Fort
- Affrengruber
- Chust
- Núñez
- Aguado
- Valera
- Febas
- Diang
- Rafa Mir
- André Da Silva
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Arda Güler
- Dani Ceballos
- Jude Bellingham
- Kylian Mbappé
- Rodrygo
