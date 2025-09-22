El futuro de Vinícius Jr. en Real Madrid es una incógnita. El delantero brasileño ha perdido terreno con la llegada de Xabi Alonso en junio pasado y su continuidad en el equipo merengue se ha puesto en duda, a tal punto que el periodista Marco Benito de El Chiringuito contó que el futbolista de 25 años podría irse del club en enero próximo.

En adición a esta información, Josep Pedrerol filtró cuál es la postura que tomará la institución capitalina ante la posible salida del ex Flamengo. En ese sentido, aseguró que la Casa Blanca se mantendrá en la misma línea bajo la cual se ha venido manejando en los últimos meses y que no se opondrá al alejamiento de Vinícius en caso de que el jugador no acepte la oferta contractual que se le presentó, más allá de que esto le implique al club perder dinero.

“Al Madrid le da igual si Vinícius se marcha gratis. Las condiciones están estipuladas, con lo cual no hay que discutir nada. Si acepta las condiciones que se le presentaron, renueva. Si quiere ganar más que Mbappé se tiene que ir en un año y medio”, manifestó el conductor del mencionado programa español.

Además, agregó: “El Madrid no va a forzar para que Vinícius renueve en enero, se ha planteado incluso que, más allá que costó 45 millones (NdeR: el valor por el cual Real Madrid lo fichó en 2018), si en enero se quiere ir gratis, el Madrid lo va a aceptar. El club no quiere a nadie que no quiera estar ahí”.

Los números de Vinícius Jr. en el comienzo de la temporada 2025-26 con Real Madrid

Los números de Vinícius Jr. en el comienzo de la temporada 2025-26 dan cuenta del terreno que ha perdido en el equipo desde la llegada de Xabi Alonso. Sin ir más lejos, no completó los 90 minutos en ninguno de los seis partidos de la temporada (cinco por LaLiga y uno por Champions League) más allá de que fue titular en cuatro de ellos.

Vinícius no completó los 90 minutos en ninguno de los seis encuentros de Real Madrid en la temporada. (Getty Images)

Incluso, durante la reciente victoria ante Espanyol (2-0) por el torneo doméstico se vio inmiscuido en una polémica con su entrenador tras haber sido sustituido a los 77 minutos de partido. Y si bien el timonel español buscó bajarle los decibeles al hecho, la tensión quedó en el aire de cara a los próximos compromisos de la temporada.

Vinícius, de luchar por el Balón de Oro 2024 a quedar lejos de los diez mejores en 2025

Otra prueba del mal presente futbolístico que se encuentra viviendo Vinícius es la posición que obtuvo en la votación del Balón de Oro 2025. El brasileño finalizó en el puesto 16 sobre un total de 30 nominados en la clasificación que coronó como líder y ganador del galardón al francés Ousmane Dembélé.

Hace apenas un año, Vinícius había peleado cabeza a cabeza con el español Rodri por obtener el premio que reconoce al mejor jugador del mundo según la revista France Football. En aquella oportunidad, el mediocampista de Manchester City se impuso por 1170 puntos a 1129.