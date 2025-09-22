Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

La reacción de Vinicius en redes sociales tras su puesto 16 en el Balón de Oro 2025

El delantero de Real Madrid publicó una historia en su cuenta de Instagram tras conocerse su posición en las votaciones.

Por Leandro Barraza

Vinicius terminó 16 en el Balón de Oro 2025
© GETTY IMAGESVinicius terminó 16 en el Balón de Oro 2025

Vinicius fue uno de los protagonistas del Balón de Oro 2025. Si bien el brasileño no acudió a la ceremonia, al igual que toda la delegación de Real Madrid, fue foco de burlas y menciones en redes sociales cuando se dio a conocer su puesto 16 en la votación del premio que otorga la revista France Football.

Todo se remonta a la edición anterior, cuando Vini finalizó segundo por detrás de Rodri y prometió hacerlo mejor para ganarlo en 2025. Sin embargo, el extremo con pasado en Flamengo ni siquiera integró el Top 10 esta temporada y sus haters no lo perdonaron. Sin embargo, lejos de quedarse callado, el brasileño se pronunció en redes sociales.

Puntualmente, Vinicius le quitó importancia a su posición en el Balón de Oro y se mostró relajado con dos fotos en sus historias de Instagram. En la primera se lo ve sonriente adentro de un jacuzzi, mientras que en la otra aparece concentrado en un sauna.

Publicidad

El mensaje es claro: no le afectan las críticas. O al menos eso es lo que quiere mostrar. Vini ya había quedado en el ojo tormenta este fin de semana por su enojo luego de ser reemplazado en la victoria ante Espanyol y tiene la cabeza en seguir trabajando para volver a ser protagonista en la Casa Blanca.

Sigue EN VIVO el Balón de Oro 2025: ganadores, puntaje final y posiciones del evento de France Football

ver también

Sigue EN VIVO el Balón de Oro 2025: ganadores, puntaje final y posiciones del evento de France Football

¿Qué jugadores integran el Top 10 del Balón de Oro 2025?

Aunque el orden todavía no fue revelado, es un hecho que los futbolistas que integran el Top 10 del Balón de Oro 2025 son: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha, Achraf Hakimi, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Mohamed Salah y Gianluigi Donnarumma.

Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El mensaje con el que Manchester City habló de Rodri y restregó el Balón de Oro
Futbol Internacional

El mensaje con el que Manchester City habló de Rodri y restregó el Balón de Oro

La drástica decisión de Vinícius Jr que sorprende al Real Madrid
Futbol Internacional

La drástica decisión de Vinícius Jr que sorprende al Real Madrid

La dura lección de Laporta al Real Madrid y Vinícius Jr. antes de la gala del Balón de Oro
Futbol Internacional

La dura lección de Laporta al Real Madrid y Vinícius Jr. antes de la gala del Balón de Oro

¿Por qué Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro? Los criterios de France Football
Futbol Internacional

¿Por qué Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro? Los criterios de France Football

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo