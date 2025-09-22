La reacción de Vinicius en redes sociales tras su puesto 16 en el Balón de Oro 2025

Vinicius fue uno de los protagonistas del Balón de Oro 2025. Si bien el brasileño no acudió a la ceremonia, al igual que toda la delegación de Real Madrid, fue foco de burlas y menciones en redes sociales cuando se dio a conocer su puesto 16 en la votación del premio que otorga la revista France Football.

Todo se remonta a la edición anterior, cuando Vini finalizó segundo por detrás de Rodri y prometió hacerlo mejor para ganarlo en 2025. Sin embargo, el extremo con pasado en Flamengo ni siquiera integró el Top 10 esta temporada y sus haters no lo perdonaron. Sin embargo, lejos de quedarse callado, el brasileño se pronunció en redes sociales.

Puntualmente, Vinicius le quitó importancia a su posición en el Balón de Oro y se mostró relajado con dos fotos en sus historias de Instagram. En la primera se lo ve sonriente adentro de un jacuzzi, mientras que en la otra aparece concentrado en un sauna.

El mensaje es claro: no le afectan las críticas. O al menos eso es lo que quiere mostrar. Vini ya había quedado en el ojo tormenta este fin de semana por su enojo luego de ser reemplazado en la victoria ante Espanyol y tiene la cabeza en seguir trabajando para volver a ser protagonista en la Casa Blanca.

¿Qué jugadores integran el Top 10 del Balón de Oro 2025?

Aunque el orden todavía no fue revelado, es un hecho que los futbolistas que integran el Top 10 del Balón de Oro 2025 son: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha, Achraf Hakimi, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Mohamed Salah y Gianluigi Donnarumma.

