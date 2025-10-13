Zinedine Zidane es una de las personalidades más exitosas del futbol. Zizou es considerado uno de los mejores mediocampistas de la historia, pero -no conforme con ello- luego agigantó su legado como director técnico con tres UEFA Champions Leagues consecutivas y dos Ligas de España, entre otros títulos, al mando de Real Madrid.

Sin embargo, en mayo de 2021 se anunció que no continuaría en el merengue a pesar de que todavía tenía un año más de contrato y desde entonces no ha vuelto a dirigir. El regreso de Zidane a los banquillos siempre ha estado latente, pero todo siempre quedó en rumores. No obstante, ahora él mismo confirmó que está listo para retornar en declaraciones durante el festival Dello Sport: “Sin duda volveré a trabajar como entrenador principal, es mi plan”.

¿A qué equipo quiere dirigir Zinedine Zidane?

En el marco del citado festival, Zidane también aseguró: “Mi deseo es convertirme en entrenador de la selección de Francia algún día… ya veremos”. Esto no es nuevo, pero que el mensaje venga del propio Zinedine en pleno parón internacional le da otro peso. Ya son más de cuatro años del francés sin dirigir, pero esta espera podría terminar en 2026.

¿Por qué en 2026? Didier Deschamps tiene contrato con la Selección de Francia hasta julio de ese año, justo cuando termina la Copa del Mundo. Salvo una sorpresa, Zidane sería su reemplazante y ese también sería el motivo por el cual no se comprometió con ningún equipo en el último tiempo a pesar de los vinculos con PSG, Olympique de Marsella, Juventus y Manchester United.

El palmarés de Zinedine Zidane como DT