El entrenador multicampeón que puede dirigir a Fenerbahce y Edson Álvarez

El arribo de Edson Álvarez al Fenerbahce de Turquía fue accidentado apenas piso territorio otomano. No solo el equipo quedó afuera de la UEFA Champions League en la última ronda previa, sino que además también se quedó sin entrenador tras la salida de José Mourinho.

Ahora, el equipo que viste de azul y amarillo busca reconstruirse y apunta a sumar a un director técnico que fue multicampeón tanto en su carrera de jugador como de entrenador. De acuerdo al medio turco Sabah, el francés Zinedine Zidane estaría bajo el radar del equipo.

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más ganadores de la última década. [Foto: Getty Images]

De hecho, el mismo medio señala que los Canarios Amarillos habrían tenido ya contactos con el galo para que se haga cargo del equipo. Los reportes indican que sería cuestión de tiempo para que el técnico viaje y firme su contrato con uno de los equipos más importante de la nación.

Cabe añadir que Zidane lleva sin dirigir a ningún equipo desde 2021, cuando decidió marcharse del Real Madrid. Su nombre sonó para el Manchester United, la Selección de Estados Unidos y varios clubes. Sin embargo, esta podría ser la oportunidad más cercana para que vuelva al ruedo.

¿Cómo es la trayectoria de Zinedine Zidane como entrenador?

Luego de un paso por el equipo juvenil del Real Madrid, el campeón del mundo con Francia en 1998 asumió en el primer equipo y el Merengue vivió su etapa más dorada de la era moderna. Conquistó 11 títulos, donde se destaca ni más ni menos que tres ediciones al hilo de la UEFA Champions League.

