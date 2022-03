No quedará para siempre marcado en la retina del público futbolero mexicano lo que ocurrió el sábado 5 de marzo, cuando los fuertes disturbios acontecidos en la Corregidora tras el partido Querétaro vs. Atlas significó una mancha en el campeonato que cobró una trascendencia mundial por los lamentables saldos que dejó la disputa de hinchas con ataques de los barrabravas representativos de los "Gallos Blancos".

Producto del mismo, tres partidos de la jornada 9 del Torneo Grita México Clausura 2022 por la Liga MX debieron aplazarse. Estos son los casos de Pumas UNAM vs. Mazatlán, Pachuca vs. Tigres UANL y Xolos de Tijuana vs. Atlético San Luis. Dos de esos tres juegos ya tienen definido el día y horario para su disputa.

Recordemos que si bien fue suspendido y todavía restarían muchos minutos por disputarse en el Querétaro vs. Atlas, lo cierto es que la Liga MX determinó que el cuadro visitante se quede con los tres puntos debido a la gran responsabilidad que tuvo la institución local en este incidente, los cuales le ocasionaron una gran cantidad de sanciones.

También no hay que dejar de resaltar que además del trío de juegos mencionados hay otros dos partidos pendientes por cumplir, pero los mencionados ya estaban pactados desde antes del comienzo del campeonato, ya que Rayados de Monterrey disputaba el Mundial de Clubes en febrero. Entonces, los auriazules cumplirán el cometido con FC Juárez el martes 15 de marzo y el 6 de abril ante Toluca.

+Día y hora de los partidos pendientes de la J9 por la Liga MX