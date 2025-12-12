Toluca perdió por 1-0 contra Tigres este jueves 11 de diciembre en lo que fue la ida de la final del Apertura 2025. Los Felinos aprovecharon su localía y lograron una victoria en El Volcán, pero el título se decidirá el próximo domingo en el Nemesio Díez.

Hugo González, el portero de Toluca, fue decisivo por cometer un error en el único gol del partido. El arquero le regaló el balón a Diego Lainez en una salida y luego el argentino asistió a Ángel Correa para el gol. Después del encuentro, Antonio Mohamed defendió a su futbolista.

La defensa de Antonio Mohamed

“Es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de error y acierto. Si salimos campeones el error queda archivado y, si no, se van a acordar todos“, comentó en un principio Antonio Mohamed en conferencia de prensa, quien luego dio ejemplos de finales anteriores.

“Cuando perdimos con Monterrey la Final contra Tigres, todos se acuerdan del error de Hugo, pero Nahuel (Guzmán) hizo un autogol y no se acuerda nadie. Del equipo que gana nadie se acuerda. Nosotros jugamos contra América y Charly hizo un autogol y de Sánchez todos se acuerdan del error. La historia dirá, el futbol es así, es un error grave, pero el equipo se sabe reponer“, agregó el entrenador de Toluca sobre Hugo González.

La llegada de Hugo González a Toluca

El portero de 35 años firmó con los Diablos Rojos en julio a través de un préstamo desde Mazatlán. Y si bien Hugo González compartió la portería con Luis García en la etapa regular de la Liga MX, después Antonio Mohamed decidió darle la titularidad en la Liguilla.

Hugo González había tenido una gran actuación en la primera mitad frente a Tigres, sobre todo en una atajada por un remate de Diego Lainez. Sin embargo, todo quedó en el olvido por su error en el segundo tiempo. Luis García fue el portero titular en el título de Toluca en el Clausura 2025 y Antonio Mohamed espera no arrepentirse de haberle dado la oportunidad al nacido en San Luis.

