La dura derrota en la ida de los cuartos de final de la Liga MX por 4-0 sepultó todo tipo de esperanzas de unos fanáticos que no ocultaron su malestar.

Cruz Azul parece tener prácticamente asegurado su boleto entre los cuatro mejores del Apertura 2026 de la Liga MX sin siquiera haber disputado el compromiso de vuelta. La contundente goleada 0-4 propinada por La Máquina en el Nou Camp dejó contra las cuerdas a un Club León que no mostró rebeldía futbolística en casa y desató la furia total de su propia hinchada.

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De cara al partido decisivo programado para este domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Banorte, un sector importante de la afición esmeralda exige directamente que el plantel ni siquiera viaje a la capital. Frente al temor de sufrir una humillación todavía mayor tras la decepción del jueves pasado, los seguidores prefieren asumir una derrota reglamentaria por default antes que volver a ver una actuación sin alma.

El enojo de los aficionados de León con su equipo

El malestar se hizo sentir con fuerza en las redes sociales oficiales de la institución, donde los comentarios reflejan el enojo por el esfuerzo económico y climático soportado en la ida: “¿Para qué se presentan? Mejor ya váyanse a los conciertos y a sus vacaciones, a ver si así se les calienta el pecho, tibios“, “Ya no deberían ni presentarse, es mejor un 0-3 por default” y “El jueves ni la cara dieron a los aficionados que aguantamos lluvia y precios excesivos para unos cuartos de final; puedes perder, pero con dignidad y entrega, y ni eso hubo“.

León fue duramente goleado por Cruz Azul en la ida de los cuartos de final. (GETTY IMAGES)

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Desde el plano estrictamente deportivo, el panorama para los Panzas Verdes roza lo utópico en territorio celeste. Para revertir la eliminatoria, León necesita convertir al menos cinco anotaciones en el Estadio Banorte y mantener su portería en cero, ya que incluso un hipotético triunfo 0-4 favorecería a Cruz Azul gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la fase regular.

Mientras la serie entre cementeros y esmeraldas luce sentenciada, toda la atención de la jornada dominical se completa con el choque abierto entre Chivas de Guadalajara y Pachuca en el Estadio Akron desde las 19:00 horas. Si los Tuzos sostienen su ventaja de 2-1, serán el próximo rival de La Máquina en semifinales; en cambio, si el Rebaño Sagrado logra remontar, Cruz Azul enfrentará a Toluca y los tapatíos chocarán frente a Rayados.

En síntesis

Cruz Azul y Club León disputan la vuelta este domingo 29 de noviembre a las 21:00 .

y disputan la vuelta este a las . La Máquina goleó 0-4 en la ida, obligando a León a ganar por cinco goles.

goleó en la ida, obligando a a ganar por cinco goles. Toluca y Rayados de Monterrey ya clasificaron a semifinales del Torneo Apertura 2026.