En el futbol mexicano, es normal que cada campeonato se pongan los ojos en el América. El equipo más ganador del país cada torneo se pone el techo más alto de todos, y todo lo que no sea quedar campeón es considerado fracaso. En este segundo semestre, en el primer certamen de Guillermo Almada, se mantiene la exigencia.

Publicidad

En el primer campeonato tras la salida de André Jardine, las ‘Águilas’ clasificaron tempranamente a la Liguilla del Apertura 2026, el piso mínimo que debían alcanzar. Ahora se les viene la parte más importante de la temporada, donde el América tendrá que mostrar de lo que está hecho, en los cruces mano a mano a ida y vuelta.

Al cabo de su participación en las 17 jornadas de la fase regular, el conjunto azulcrema cosechó 30 puntos con un 59% de eficacia. Han sido 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas para el América en esta Liga MX, en una campaña que ha sido irregular pero para todos. A excepción de Cruz Azul, nadie pudo ganar diez encuentros.

La formación del América en el último juego [Foto: Getty]

Publicidad

A la espera del Chivas-Cruz Azul del domingo que definirá cómo queda el podio, las Águilas quedaron en la 2° posición tras la caída ante Tigres de la última fecha. El América deberá aguardar ese otro partido para conocer en qué puesto terminará la primera fase del Apertura 2026, y a partir de allí saber cuál será su oponente.

Hasta el momento, el rival en cuartos de final sería el Club León, que ocupa el 7° puesto en la tabla general. Esto es, debido a que el América figura en el segundo escalón. Si quedan terceros se las verán ante los Rayados de Monterrey, que finalizaron sextos en el campeonato. Ya no pueden quedar líderes, por lo que evitan a Pachuca.

Lo que sí sabe el equipo de Guillermo Almada es que definirá su suerte como local en el Estadio Azteca, sea quien sea su contrincante de cara a los cuartos de final. Las Águilas comenzarán la serie en condición de visitante ante León o Rayados (en el Nou Camp o en el Gigante de Acero), y luego sellarán su destino en su casa.