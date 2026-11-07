Alineaciones de Atlas y Pachuca por la Liga MX: formaciones probables

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco. Atlas viene de ganarle 1-0 a Atlético San Luis y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Pachuca viene de ganarle 3-0 a Tigres y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlas y Pachuca
Atlas (4-2-3-1): Camilo Vargas, Manuel Capasso, Adonis Frías, Juanjo Purata, Milton Valenzuela, Elías Montiel, Sergio Ismael Hernández Flores, Paulo Ramírez, José Martín, Florián Monzón, Luís Esteves. DT: Hernán Crespo.
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Alán Bautista, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.
Bajas y ausentes de Atlas y Pachuca
Atlas:
- Luís Lopes Duk (lesión de rodilla; vuelve a fines de marzo de 2027)
- Carlos Cruz (rotura de ligamentos cruzados)
- Kevin Zenón (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Pachuca:
- Carlos Sánchez (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)
- Alexéi Domínguez (ausencia)
- Andrés Arroyo (lesión en el pie)
- Andrés Micolta (lesión)
La previa de Atlas y Pachuca: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Jalisco
- Historial: 51 cruces — Atlas ganó 14, Pachuca ganó 24 y empataron 14
- Último antecedente: 14/02/2026: Pachuca 3-1 Atlas
- Próximo partido de Atlas: vs. FC Juárez, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Pachuca: vs. Toluca, sábado 21 de noviembre