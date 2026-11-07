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Alineaciones de Atlas y Pachuca por la Liga MX: formaciones probables

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Jalisco por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlas vs. Pachuca, Liga MX
Atlas vs. Pachuca, Liga MX

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco. Atlas viene de ganarle 1-0 a Atlético San Luis y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Pachuca viene de ganarle 3-0 a Tigres y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlas y Pachuca

Atlas (4-2-3-1): Camilo Vargas, Manuel Capasso, Adonis Frías, Juanjo Purata, Milton Valenzuela, Elías Montiel, Sergio Ismael Hernández Flores, Paulo Ramírez, José Martín, Florián Monzón, Luís Esteves. DT: Hernán Crespo.

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Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Alán Bautista, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.

Bajas y ausentes de Atlas y Pachuca

Atlas:

  • Luís Lopes Duk (lesión de rodilla; vuelve a fines de marzo de 2027)
  • Carlos Cruz (rotura de ligamentos cruzados)
  • Kevin Zenón (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Pachuca:

  • Carlos Sánchez (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Alexéi Domínguez (ausencia)
  • Andrés Arroyo (lesión en el pie)
  • Andrés Micolta (lesión)

La previa de Atlas y Pachuca: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Jalisco
  • Historial: 51 cruces — Atlas ganó 14, Pachuca ganó 24 y empataron 14
  • Último antecedente: 14/02/2026: Pachuca 3-1 Atlas
  • Próximo partido de Atlas: vs. FC Juárez, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Pachuca: vs. Toluca, sábado 21 de noviembre
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