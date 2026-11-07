Alineaciones de Atlas y Pachuca por la Liga MX: formaciones probables

Atlas y Pachuca se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Jalisco por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco. Atlas viene de ganarle 1-0 a Atlético San Luis y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Pachuca viene de ganarle 3-0 a Tigres y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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