Alineaciones de Atlético San Luis y Atlas por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Libertad Financiera por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de ganarle 1-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de ganarle 4-3 a Puebla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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