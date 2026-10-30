Alineaciones de Atlético San Luis y Atlas por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de ganarle 1-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de ganarle 4-3 a Puebla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético San Luis y Atlas
Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Román Torres Acosta, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Felipe Mora, Rafa Llorente.
Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Jorge Rodríguez, Kevin Zenón, Édgar Zaldívar, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Florián Monzón, Ryan Mmaee. DT: Hernán Crespo.
Bajas y ausentes de Atlético San Luis y Atlas
Atlético San Luis:
- Jesús Medina (lesión de rodilla)
- João Pedro Galvão (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Atlas:
- Elías Montiel (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Luís Lopes Duk (lesión de rodilla; vuelve a fines de marzo de 2027)
- Carlos Cruz (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Atlético San Luis y Atlas: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Libertad Financiera
- Historial: 14 cruces — Atlético San Luis ganó 5, Atlas ganó 6 y empataron 3
- Último antecedente: 21/02/2026: Atlas 3-2 Atlético San Luis
- Próximo partido de Atlético San Luis: vs. FC Juárez, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Atlas: vs. Pachuca, domingo 8 de noviembre