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Alineaciones de Atlético San Luis y Atlas por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Libertad Financiera por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Luis vs. Atlas, Liga MX
San Luis vs. Atlas, Liga MX

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera. Atlético San Luis viene de ganarle 1-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de ganarle 4-3 a Puebla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético San Luis y Atlas

Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Román Torres Acosta, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Felipe Mora, Rafa Llorente.

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Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Jorge Rodríguez, Kevin Zenón, Édgar Zaldívar, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Florián Monzón, Ryan Mmaee. DT: Hernán Crespo.

Bajas y ausentes de Atlético San Luis y Atlas

Atlético San Luis:

  • Jesús Medina (lesión de rodilla)
  • João Pedro Galvão (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Atlas:

  • Elías Montiel (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Luís Lopes Duk (lesión de rodilla; vuelve a fines de marzo de 2027)
  • Carlos Cruz (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Atlético San Luis y Atlas: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Libertad Financiera
  • Historial: 14 cruces — Atlético San Luis ganó 5, Atlas ganó 6 y empataron 3
  • Último antecedente: 21/02/2026: Atlas 3-2 Atlético San Luis
  • Próximo partido de Atlético San Luis: vs. FC Juárez, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Atlas: vs. Pachuca, domingo 8 de noviembre
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