Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Atlético San Luis por la jornada 14 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlante y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Banorte, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlante recibe a Atlético San Luis este viernes 23 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Después de un andar irregular, Atlante llega envalentonado por un triunfo que le devuelve algo de aire en la tabla. Atlético San Luis, en cambio, quiere confirmar que su repunte no fue casualidad.

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Ninguno de los dos pelea arriba, pero ambos necesitan sumar para no quedar al margen de la pelea por el cupo a liguilla. Un resultado positivo puede cambiarle el semblante a la jornada de cualquiera de los dos planteles.

La actualidad de ambos equipos

Atlante cortó una racha negativa con el triunfo de visitante ante FC Juárez, luego de caer con Pumas en casa y también fuera de casa frente a Querétaro. Está 15° con 14 unidades en 13 partidos, una posición que lo obliga a no relajarse si quiere meterse en la discusión por el repechaje.

Atlético San Luis llega con mejor ánimo: ganó de local a Querétaro tras rescatar un empate ante Toluca y dejar atrás la derrota frente a Santos Laguna. Con 16 puntos y el 12° lugar, el equipo potosino encadenó dos presentaciones sin perder y busca estirar esa racha lejos de su cancha.

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El historial entre Atlante y Atlético San Luis

El historial entre ambos está completamente parejo: de diez enfrentamientos, cuatro quedaron para Atlante y cuatro para Atlético San Luis, con dos empates en el medio. En goles también hay poca diferencia, 14 para los potosinos contra 12 de los Potros. El cruce más reciente, allá por 2019, terminó sin goles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/03/2019 Atlético San Luis vs. Atlante 0-0 Liga de Expansión MX 26/11/2018 Atlante vs. Atlético San Luis 2-0 Liga de Expansión MX 23/11/2018 Atlético San Luis vs. Atlante 3-0 Liga de Expansión MX 06/10/2018 Atlante vs. Atlético San Luis 2-3 Liga de Expansión MX 27/01/2018 Atlante vs. Atlético San Luis 3-1 Liga de Expansión MX 12/08/2017 Atlético San Luis vs. Atlante 2-0 Liga de Expansión MX 07/02/2016 Atlante vs. Atlético San Luis 1-0 Liga de Expansión MX 23/08/2015 Atlético San Luis vs. Atlante 1-3 Liga de Expansión MX 22/02/2015 Atlético San Luis vs. Atlante 3-0 Liga de Expansión MX 30/08/2014 Atlante vs. Atlético San Luis 1-1 Liga de Expansión MX

Horario del partido

México: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Necaxa vs. FC Juárez — viernes 23 de octubre, 19:00 hs

León vs. Toluca — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

Monterrey vs. Chivas — sábado 24 de octubre, 19:00 hs

Pumas UNAM vs. Tigres — sábado 24 de octubre, 21:10 hs

Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:05 hs

Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:10 hs

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En síntesis