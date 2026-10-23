Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Atlético San Luis por la jornada 14 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlante recibe a Atlético San Luis este viernes 23 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Después de un andar irregular, Atlante llega envalentonado por un triunfo que le devuelve algo de aire en la tabla. Atlético San Luis, en cambio, quiere confirmar que su repunte no fue casualidad.
Ninguno de los dos pelea arriba, pero ambos necesitan sumar para no quedar al margen de la pelea por el cupo a liguilla. Un resultado positivo puede cambiarle el semblante a la jornada de cualquiera de los dos planteles.
La actualidad de ambos equipos
Atlante cortó una racha negativa con el triunfo de visitante ante FC Juárez, luego de caer con Pumas en casa y también fuera de casa frente a Querétaro. Está 15° con 14 unidades en 13 partidos, una posición que lo obliga a no relajarse si quiere meterse en la discusión por el repechaje.
Atlético San Luis llega con mejor ánimo: ganó de local a Querétaro tras rescatar un empate ante Toluca y dejar atrás la derrota frente a Santos Laguna. Con 16 puntos y el 12° lugar, el equipo potosino encadenó dos presentaciones sin perder y busca estirar esa racha lejos de su cancha.
El historial entre Atlante y Atlético San Luis
El historial entre ambos está completamente parejo: de diez enfrentamientos, cuatro quedaron para Atlante y cuatro para Atlético San Luis, con dos empates en el medio. En goles también hay poca diferencia, 14 para los potosinos contra 12 de los Potros. El cruce más reciente, allá por 2019, terminó sin goles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/03/2019
|Atlético San Luis vs. Atlante
|0-0
|Liga de Expansión MX
|26/11/2018
|Atlante vs. Atlético San Luis
|2-0
|Liga de Expansión MX
|23/11/2018
|Atlético San Luis vs. Atlante
|3-0
|Liga de Expansión MX
|06/10/2018
|Atlante vs. Atlético San Luis
|2-3
|Liga de Expansión MX
|27/01/2018
|Atlante vs. Atlético San Luis
|3-1
|Liga de Expansión MX
|12/08/2017
|Atlético San Luis vs. Atlante
|2-0
|Liga de Expansión MX
|07/02/2016
|Atlante vs. Atlético San Luis
|1-0
|Liga de Expansión MX
|23/08/2015
|Atlético San Luis vs. Atlante
|1-3
|Liga de Expansión MX
|22/02/2015
|Atlético San Luis vs. Atlante
|3-0
|Liga de Expansión MX
|30/08/2014
|Atlante vs. Atlético San Luis
|1-1
|Liga de Expansión MX
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Necaxa vs. FC Juárez — viernes 23 de octubre, 19:00 hs
- León vs. Toluca — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
- Monterrey vs. Chivas — sábado 24 de octubre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Tigres — sábado 24 de octubre, 21:10 hs
- Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
- Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:05 hs
- Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:10 hs
En síntesis
- Atlante y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Atlante suma 14 puntos en el torneo.
- Atlético San Luis suma 16 puntos en el torneo.