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Alineaciones de Tijuana y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Tijuana y Puebla se enfrentan este viernes 16 de octubre en el Estadio Caliente por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tijuana de Caliente vs. Puebla, Liga MX
Tijuana de Caliente vs. Puebla, Liga MX

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana viene de empatar 1-1 con FC Juárez y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de empatar 1-1 con León y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tijuana y Puebla

Tijuana (4-1-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega, Ramiro Árciga, Jonathan Padilla, Iván Tona, Ignacio Rivero, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani. DT: Sebastián Abreu.

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Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Mathías Tomás, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Ignacio Maestro Puch, Omar Moreno. DT: Gerardo Espinoza.

La previa de Tijuana y Puebla: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 16 de octubre
  • Hora: 21:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Caliente
  • Historial: 36 cruces — Tijuana ganó 13, Puebla ganó 12 y empataron 11
  • Último antecedente: 07/02/2026: Tijuana 0-0 Puebla
  • Próximo partido de Tijuana: vs. Toluca, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Puebla: vs. Monterrey, jueves 22 de octubre
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