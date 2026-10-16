Alineaciones de Tijuana y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana viene de empatar 1-1 con FC Juárez y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de empatar 1-1 con León y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tijuana y Puebla
Tijuana (4-1-4-1): José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega, Ramiro Árciga, Jonathan Padilla, Iván Tona, Ignacio Rivero, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani. DT: Sebastián Abreu.
Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Mathías Tomás, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Ignacio Maestro Puch, Omar Moreno. DT: Gerardo Espinoza.
La previa de Tijuana y Puebla: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 16 de octubre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Caliente
- Historial: 36 cruces — Tijuana ganó 13, Puebla ganó 12 y empataron 11
- Último antecedente: 07/02/2026: Tijuana 0-0 Puebla
- Próximo partido de Tijuana: vs. Toluca, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Puebla: vs. Monterrey, jueves 22 de octubre