Alineaciones de Puebla y León por la Liga MX: formaciones probables

Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Puebla vs. León este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc desde las 19:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Puebla y León

Puebla viene de caer 0-1 ante Tigres y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

León viene de ganarle 2-1 a FC Juárez y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Puebla y León

Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutierrez, Fernando Monarrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Jose Pachu, Mathias Tomas, Sergio Abel Sanabria Ortega, Alejandro Organista, Ignacio Maestro Puch, Carlos Baltazar, Bryan Garnica. DT: Gerardo Espinoza.

León (4-1-4-1): Irving Martinez, Sebastian Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romana, Ivan Moreno, Ismael Diaz, Jesús Aldair Lara Sánchez, Fernando Beltran, Jordi Cortizo, Jose Rodriguez, Diber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.

Suplentes de Puebla: Angel Leyva, Alberto Herrera, Omar Moreno, Luifer Hernandez, Iker Moreno, Oscar Villa, Alonso Ramirez, Heriberto Jurado, Jesus Ivan Rodriguez, Lucas Camilo.

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Suplentes de León: Bryan Colula, Juan Dominguez, Julio Gonzalez, Sebastian Fierro, Edgar Guerra, Jose Alvarado, Paul Bellon, Salvador Reyes, Abraham Villegas Maciel, Isaac Espinosa.

La previa de Puebla y León: todo lo que hay que saber