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Alineaciones de Puebla y León por la Liga MX: formaciones probables

Puebla y León se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Puebla vs. Leon, Liga MX
Puebla vs. Leon, Liga MX

Se viene Puebla vs. León este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtemoc desde las 19:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Puebla y León

Puebla viene de caer 0-1 ante Tigres y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

León viene de ganarle 2-1 a FC Juárez y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Puebla y León

Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutierrez, Fernando Monarrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Jose Pachu, Mathias Tomas, Sergio Abel Sanabria Ortega, Alejandro Organista, Ignacio Maestro Puch, Carlos Baltazar, Bryan Garnica. DT: Gerardo Espinoza.

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León (4-1-4-1): Irving Martinez, Sebastian Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romana, Ivan Moreno, Ismael Diaz, Jesús Aldair Lara Sánchez, Fernando Beltran, Jordi Cortizo, Jose Rodriguez, Diber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.

Suplentes de Puebla: Angel Leyva, Alberto Herrera, Omar Moreno, Luifer Hernandez, Iker Moreno, Oscar Villa, Alonso Ramirez, Heriberto Jurado, Jesus Ivan Rodriguez, Lucas Camilo.

Suplentes de León: Bryan Colula, Juan Dominguez, Julio Gonzalez, Sebastian Fierro, Edgar Guerra, Jose Alvarado, Paul Bellon, Salvador Reyes, Abraham Villegas Maciel, Isaac Espinosa.

La previa de Puebla y León: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 9 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Cuauhtemoc
  • Historial: 37 cruces — Puebla ganó 13, León ganó 16 y empataron 8
  • Último antecedente: 11/04/2026: Puebla 0-1 León
  • Próximo partido de Puebla: vs. Tijuana, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de León: vs. Club América, domingo 18 de octubre
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