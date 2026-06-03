Denzell García se negó a Chivas, América podría apostar por él

Su destino era el Guadalajara, pero en las últimas horas regresó la esperanza de que lo busquen en el Nido.

La situación con Jonathan dos Santos en el Club América aún no está resuelta, todo indicaba que habían rechazado la posibilidad de fichar a Denzell García, después de que le ofrecieran medio año de contrato más al futbolista de las Águilas, pero hasta ahora no hay nada seguro, aunque por el interés de Chivas en el jugador de Juárez, estaba casi descartado.

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Chivas descarta a Denzell García

Sin embargo, al no tener una resolución respecto a “Jona”, se reavivaron las intenciones de ir por el mediocampista de los Bravos después de que Guadalajara lo descartara en su negociación para este semestre. Y es que de acuerdo con el periodista Rodrigo Camacho el equipo rojiblanco está más interesado en buscar el fichaje de Kevin Castañeda.

Este último también era un deseo de la directiva azulcrema, pero no se pudo concretar debido ya que supuestamente no quisieron pagar esa cantidad de 10 millones de dólares por él. Es ahora, que como ya lo tenían en mente, podrían hacer un trueque con el equipo fronterizo para quedarse con Denzell y tienen un par de propuestas.

América propondría intercambio por Denzell

De acuerdo con César Luis Merlo, Juárez sí podría hacer un cambio de jugadores, puesto que en Chivas estaba dispuesto a soltar a su futbolista si a cambio le daban a Gilberto Sepúlveda. En América, había dos jugadores que podrían intercambiar y se trata de Alexis Gutiérrez y de Alan Cervantes, por lo que estarían proponiendo.

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El problema es que son dos jugadores que no se han adaptado y tal vez los Bravos no requieran a esos elementos, sobre todo porque la intención con Chivas era que ellos recibieran un central, por lo que en el Nido la única opción sería Néstor Araujo, pero ya termina su contrato a finales de este mes y podría negociar por separado.

En síntesis