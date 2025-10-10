Hirving Lozano está disfrutando su paso por el San Diego FC de la MLS, y a punta a tener una gran temporada para tener chances de conformar la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, en diálogo con TUDN de la mano del periodista David Faitelson, el Chucky habló de diversos temas. Y uno no menor fue sobre una posible vuelta al futbol mexicano en algún momento, y hasta le consultó por dos instituciones en particular.

Así respondió el futbolista de 30 años: “Sí, claro (jugaría en Chivas), ¿Por qué no? Sería una experiencia muy bonita; también América, es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá“.

Además, también se refirió a su estadía en suelo europeo antes de emigrar a Estados Unidos: “No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá”.

Tampoco se olvidó de Pachuca: “Sí, me gustaría regresar. Si se puede sí, estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús, con todos, creo que me dieron todo, educación, casa, comida, me dieron todo, la chance de estar en Primera, hay que agradecerlo“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Hirving Lozano en San Diego FC?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante lleva disputados con el equipo norteamericano 30 partidos, en los que fue titular en 24 de ellos. Además, marcó 9 goles y realizó 8 asistencias. Cabe añadir que además es Jugador Franquicia del equipo.

